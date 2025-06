Serie A: dove vedere la cerimonia del calendario in diretta tv e streaming, il regolamento

È già tempo di pianificare la stagione 2025/2026: venerdì 6 giugno saranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato. Scatta la caccia al Napoli campione d'Italia

Con la promozione della Cremonese si è completato il quadro delle 20 squadre che parteciperanno alla Serie A 2025/2026: giusto il tempo di celebrare l’impresa dei grigiorossi che fa seguito allo scudetto vinto dal Napoli ed è già tempo di pianificare la prossima stagione. Domani, venerdì 6 giugno, si terrà la sempre attesa cerimonia del sorteggio del calendario della Serie A: tutte le info per seguirla in tv e in streaming e il regolamento.

Nasce la nuova Serie A: date e new entry

Salutate Empoli, Venezia e Monza, che sono state retrocesse in Serie B, la massima serie italiana accoglie Sassuolo e Pisa, alle quali – al termine dei playoff – si è aggiunta la Cremonese.

La prossima Serie A scatterà domenica 24 agosto (con anticipi previsti sabato 23) per poi concludersi domenica 24 maggio 2026 e lasciare spazio ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. Parte la caccia al Napoli campione d’Italia, unica squadra tra le prime otto che ripartirà con lo stesso allenatore. Tutte le altre, dall’Inter al Milan, hanno scelto o sono ancora alla ricerca di un nuovo tecnico.

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

L’appuntamento con la cerimonia del sorteggio del calendario è fissato per domani, venerdì 6 giugno, con ‘fischio d’inizio’ a partire dalle 18:30. L’evento, che andrà in scena al teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A, sarà trasmesso in diretto e in chiaro sui canali ufficiali della Lega Calcio.

Dunque, sul sito ufficiale ma anche sul canale YouTube e sull’emittente ‘Radio Tv Serie A con RDS’. Anche Sky e DAZN manderanno in onda il sorteggio, con possibilità di seguirlo in streaming sull’app SkyGo, NOW e sull’app di Dazn.

Sorteggio calendario: regolamento e paletti

Sarà il computer a elaborare con un solo le click le 38 giornate – per un totale di 380 partite – che caratterizzeranno la stagione 2025/2026. Avanti col calendario asimmetrico: ciò significa che le gare del girone d’andata non coincideranno con quelle del ritorno. Ma tra l’andata e il ritorno tra due squadre dovranno esserci almeno otto giornate di differenza.

Altro paletto riguarda i quattro club che disputano la Champions League, ovvero Napoli, Inter, Atalanta e Juventus: le squadre in questione non potranno affrontare altre compagini che militano in Europa nei turni a ridosso delle partite europee. Infine, i derby: non si giocheranno nei turni infrasettimanali e neppure alla prima o all’ultima giornata.