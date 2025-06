Inter, caos allenatore: Ausilio a Londra per Fabregas, ma è giallo sull’incontro. Vieira e Chivu alla finestra

Il d.s. è volato in Inghilterra per un faccia a faccia con l’allenatore del Como. I tecnici di Genoa e Parma le alternative al catalano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Inter continua a inseguire Cesc Fabregas, nonostante le dichiarazioni del tecnico e il muro opposto dal Como in una giornata convulsa: oggi il d.s. nerazzurro Piero Ausilio è volato a Londra per incontrare l’allenatore, ma non è ancora chiaro se il faccia a faccia si sia tenuto o sia stato rinviato. Le alternative al tecnico sono rappresentate da Patrick Vieira e Christian Chivu.

Inter, il giallo dell’incontro a Londra tra Ausilio e Fabregas

Sarebbero solo parole di circostanza quelle pronunciate oggi da Cesc Fabregas, che da Londra aveva promesso fedeltà al Como e al suo progetto: in serata il tecnico catalano avrebbe dovuto incontrare il d.s. dell’Inter Piero Ausilio nella capitale britannica, il faccia a faccia sarebbe servito al dirigente per esporre nei dettagli l’idea che il club nerazzurro culla per le prossime stagioni e avanzare anche un’offerta economica a Fabregas.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il viaggio di Ausilio, però, potrebbe essere stato vano: il meeting, di cui hanno dato notizia due esperti di mercato come Fabrizio Romano e Alfredo Pedullà, sarebbe stato rinviato, secondo il Corriere della Sera, probabilmente per volontà dello stesso Fabregas. Altre fonti, invece, ritengono che l’incontro di Londra si sia effettivamente tenuto.

Il Como fa muro per Fabregas

I dubbi a riguardo sono probabilmente dovuti alla volontà di Fabregas di non irritare il Como e il suo presidente Mirwan Suewarso, anch’egli a Londra: il proprietario del club lariano oggi aveva completamente escluso la possibilità che Fabregas potesse lasciare il Como. “Vogliamo continuare a crescere e lavorare insieme. E restiamo così, questa è la storia”, le parole di Suewarso. Non è escluso, comunque, che l’Inter e Fabregas possano tornare a parlarsi nei prossimi giorni, già a partire da domani, quando il tecnico farà ritorno in Italia.

Tutte le difficoltà per Fabregas

Fabregas resta dunque la prima opzione per l’Inter per il post-Inzaghi, ma incastrare ogni tassello per il suo arrivo in nerazzurro non sarà facile. In primis Fabregas va convinto sul piano economico e del progetto tecnico, e non è scontato che l’Inter ci riesca: attualmente sul mercato il Como ha una forza economica superiore a quella dei nerazzurri e il legame di Fabregas al progetto lariano è profondo. Insomma, senza un contratto ricco e lungo – a prova di esonero – è improbabile che il catalano dica sì.

Dovesse accettare, Fabregas dovrebbe trovare un accordo per l’addio con Suewarso, che ha dalla sua un contratto in scadenza solo nel 2028 e che non ha alcuna intenzione di lasciar partire il catalano. Senza dimenticare il problema delle azioni del club lariano di cui il tecnico è in possesso e che, a causa delle norme Figc, gli impedirebbero di tesserarsi per un’altra società.

Infine Fabregas dovrebbe ottenere una deroga per poter guidare l’Inter al Mondiale per club: l’allenatore del Como non ha infatti completato il corso per il patentino Uefa Pro, necessario per le competizioni internazionali.

Vieira e Chivu alternative a Fabregas

Se gli ostacoli dovessero risultare insormontabili, l’Inter potrebbe virare su una delle alternative, rappresentate da due ex nerazzurri: Patrick Vieira e Christian Chivu, protagonisti rispettivamente delle salvezze di Genoa e Parma dopo essere subentrati a stagione in corso ad Alberto Gilardino e Fabio Pecchia. Anche in questo caso, però, l’Inter deve sbrigarsi: il Mondiale per club è dietro l’angolo.