Cremonese promossa in Serie A, lo Spezia resta in B: De Luca e Collocolo regalano la promozione a Stroppa

A D'Angelo non bastano i gol di Francesco Pio Esposito e Vignali nel finale: i grigiorossi tornano nel massimo campionato italiano dopo la delusione di un anno fa.

Cremonese promossa in Serie A grazie alla vittoria esterna di La Spezia, con gli uomini di Giovanni Stroppa che battono 3-2 i padroni di casa e volano nel massimo campionato italiano. La doppietta di De Luca e la rete di Collocolo rendono vano anche il tentativo di rimonta dello Spezia di D’Angelo, che ha trovato nel finale la via del gol con Francesco Pio Esposito e Vignali, poi espulso. Entriamo nel dettaglio di top e flop del ritorno della finale playoff di Serie B.

Cremonese promossa in Serie A, lo Spezia resta in B: decisivi De Luca e Collocolo

Cremona festeggia il ritorno in Serie A grazie al pirotecnico successo del “Picco”, con la doppietta di De Luca e il gol di Collocolo che consentono alla squadra di Stroppa di celebrare il salto di categoria, dopo una partita che non ha avuto storia per più di un’ora. Serata incredibile nella tana dello Spezia, mai realmente in partita per più di 60 minuti. Nonostante una reazione d’orgoglio a fine primo tempo, grande Cremonese fino all’uno-due che ha illuso D’Angelo a ridosso del 90′.

Non bastano, infatti, le reti del gioiellino Esposito e di Vignali, con quest’ultimo anche espulso dal direttore di gara al quinto minuto di recupero. La Cremonese è l’ultima squadra della prossima Serie A, mentre lo Spezia viene condannato ad un altro anno in cadetteria, dove mancano gli ultimi due verdetti per l’organico della B che verrà: la vincente dei playoff di C e chi avrà la meglio al termine dei discussi playout tra Sampdoria e Salernitana.

F. Esposito voto 6,5: Ultimo a mollare, ma si sveglia troppo tardi come il resto dei suoi compagni. Ancora a segno, per l’ultima volta con questa maglia in una stagione ricca di soddisfazioni sotto il profilo personale. Lo aspetta l’Inter.

voto 6,5: Ultimo a mollare, ma si sveglia troppo tardi come il resto dei suoi compagni. Ancora a segno, per l’ultima volta con questa maglia in una stagione ricca di soddisfazioni sotto il profilo personale. Lo aspetta l’Inter. Vignali voto 6: Croce e delizia in una serata particolare per lo Spezia, che crolla difensivamente dopo un’annata straordinaria, ma non mette da parte l’orgoglio fino alla fine. Gol ed espulsione per chiudere la sua stagione.

Nagy voto 5: Paga la differenza di passo con i centrocampisti della Cremonese e non riesce a disegnare geometrie in mezzo al campo come suo solito. Bocciato, nel secondo tempo anche da D’Angelo.

voto 5: Paga la differenza di passo con i centrocampisti della Cremonese e non riesce a disegnare geometrie in mezzo al campo come suo solito. Bocciato, nel secondo tempo anche da D’Angelo. Wisnieski voto 5: Soffre l’intraprendenza di Vandeputte e partecipa alla “Caporetto” dello Spezia di D’Angelo. Male nell’arco dei 90 minuti.

Vazquez voto 7,5: Non va a segno ma illumina anche la serata del “Picco”, dopo aver cambiato il ritmo della partita d’andata. Bene in tutto, da metronomo e da uomo squadra. La promozione è soprattutto sua.

voto 7,5: Non va a segno ma illumina anche la serata del “Picco”, dopo aver cambiato il ritmo della partita d’andata. Bene in tutto, da metronomo e da uomo squadra. La promozione è soprattutto sua. De Luca voto 8: L’uomo dei gol pesanti. Doppietta che vale un sogno, dopo la panchina nel primo round del doppio confronto e le deludenti prestazioni contro la Juve Stabia. Si è svegliato al momento giusto, trascinando i suoi.

Barbieri voto 5,5: In ombra rispetto al resto dei compagni, ma fa il suo, senza spingere più di tanto in fase di possesso.

voto 5,5: In ombra rispetto al resto dei compagni, ma fa il suo, senza spingere più di tanto in fase di possesso. Folino voto 6: Diligente ma non troppo. A volte si fa trascinare dalla foga e commette qualche errore in fase di appoggio. Può crescere tanto e lo dimostrerà.

