Italia, si ferma anche Kean: Spalletti sempre più nei guai. La squadra anti-Norvegia è un rebus, le possibili soluzioni

L'infortunio dell'attaccante della Fiorentina riduce le alternative a disposizione del ct azzurro, accompagnato dalla sfortuna in questo ritiro di Coverciano: il probabile undici

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Prosegue l’avvicinamento dell’Italia di Luciano Spalletti alla delicatissima sfida con la Norvegia, la prima per gli azzurri in queste qualificazioni per i prossimi Mondiali. Una vigilia caratterizzata anche da qualche intoppo e da un’emergenza difensiva che continua ad attanagliare il gruppo squadra guidato da capitan Donnarumma, fresco campione d’Europa. Un’Italia che perde pezzi alla vigilia: si è fermato, infatti, Moise Kean, attaccante che ha fatto benissimo nell’ultima stagione con la maglia della Fiorentina. Il ct sarà costretto a rivedere le sue scelte di partenza ad Oslo.

Italia, si ferma anche Kean: l’attaccante della Fiorentina lascia il ritiro

L’Italia di Luciano Spalletti non è certo accompagnata da una buona stella in questi giorni di ritiro a Coverciano. Dopo i tanti problemi registrati in difesa, tra il no di Acerbi e l’infortunio di Gabbia che ha spinto il ct azzurro a convocare a sorpresa Daniele Rugani, lo staff medico della Nazionale ha dovuto verificare anche le condizioni di Moise Kean, che ha alzato bandiera bianca nell’ultimo allenamento. Risentimento muscolare alla coscia destra e forfait certificato, con il ragazzo scuola Juve che farà ritorno a Firenze per smaltire il problema e farsi trovare pronto per il ritiro con la Viola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Niente Norvegia e Moldavia per il centravanti classe 2000, come confermato dal report ufficiale della Nazionale italiana: “Il calciatore Moise Kean, – si legge nella nota della Figc – indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri, ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso”.

Come giocherà l’Italia contro la Norvegia: chi al posto di Kean

L’infortunio di Moise Kean, che rappresenta una tegola non indifferente per Luciano Spalletti, scioglie ogni tipo di dubbio per quanto concerne il reparto offensivo dell’Italia. Contro la Norvegia, in avanti, ci sarà Mateo Retegui, capocannoniere dell’Atalanta e padrone dell’attacco azzurro nell’ultimo periodo.

Nel 3-5-1-1 disegnato da Spalletti, toccherà a Jack Raspadori supportare l’italo-argentino, mentre in mezzo al campo agiranno Barella, Ricci e Tonali. Sulle corsie esterne spazio a Cambiaso ed Udogie, mentre davanti a Gigio Donnarumma scelte quasi obbligate: Di Lorenzo braccetto di destra, con Bastoni sul versante opposto e Federico Gatti al centro della retroguardia. Anche il difensore della Juve non è al meglio, ma stringerà i denti in occasione di una partita che può già indirizzare la qualificazione verso i Mondiali del 2026.