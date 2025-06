Norvegia-Italia, qualificazioni Mondiale 2024: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli azzurri si preparano all'esordio nel girone di qualificazione, affrontando gli scandinavi. Tante defezioni per Spalletti: le scelte e come seguire la sfida

Si accendono i riflettori sulla sfida tra Norvegia e Italia, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Un match cruciale per entrambe le nazionali, che cercano punti pesanti per avvicinarsi alla fase finale del torneo iridato. Gli azzurri di Luciano Spalletti affrontano una trasferta insidiosa all’Ullevaal Stadion di Oslo, dove ad attenderli ci sarà una squadra in salute dopo le prime due vittorie conquistate nel girone e trascinata dal talento di Erling Haaland.

Le probabili formazioni di Norvegia-Italia

La Norvegia si affida alle sue stelle, con Erling Haaland in primo piano ma anche con Alexander Sørloth e Martin Ødegaard pronti a fare la differenza. L’Italia, invece, deve fare i conti con diverse assenze in difesa: fuori per infortunio Buongiorno e Calafiori, mentre Acerbi ha rifiutato la convocazione. Anche Gabbia ha dovuto rinunciare per un problema al polpaccio, sostituito da Rugani. In difesa restano certi del posto solo Di Lorenzo e Bastoni, con una possibile occasione per uno tra Coppola e Ranieri, qualora Gatti non dovesse farcela.

A centrocampo manca Locatelli, mentre si va verso una conferma per Samuele Ricci. Ballottaggio aperto a sinistra tra Udogie e Dimarco, mentre in attacco, in coppia con Raspadori, dovrebbe giocare Retegui, visto l’infortunio di Kean.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct. Solbakken.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.

I precedenti tra Norvegia e Italia

Italia e Norvegia si sono incontrate in totale in 17 occasioni: il bilancio sorride agli azzurri con 10 vittorie, 4 pareggi e 3 successi per la selezione scandinava. L’ultimo incrocio risale al 2015, durante le qualificazioni a Euro 2016, quando l’Italia guidata da Antonio Conte si impose in entrambe le sfide. Tuttavia, i numeri del passato contano poco quando si scende in campo. Da notare che le uniche due sconfitte azzurre sono arrivate in partite amichevoli, mentre solo una – nel lontano 1991 – ha avuto ripercussioni dirette sul cammino verso la qualificazione all’Europeo del 1992.

Italia: i dubbi di Spalletti

Norvegia-Italia, dove vederla in tv

La partita si disputerà sabato 8 giugno alle ore 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1, con ampio prepartita a partire dalle 20:00. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su RaiPlay, accessibile gratuitamente da dispositivi mobili e smart TV.

Partita: Norvegia-Italia

• Data: venerdì 6 giugno 2025

• Orario: 20:45

• Canale TV: Rai 1

• Streaming: RaiPlay