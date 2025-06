Italia, chiedi chi erano Cerci e Cassano: una generazione senza Mondiali

Dopo il ko con la Norvegia gli azzurri rischiano di rimanere fuori per la terza volta di fila: l'ultimo Mondiale nel 2014 in Brasile

Chiedilo a un ragazzo di 15 anni di età, chiedi chi erano Cerci e Cassano, lui ti risponderà, col suo sguardo garbato, gli occhiali e con la vocina, ma chi erano mai questi qua, lui ti risponderà: io non li conosco, neanche i mondiali conosco. Ecco, parafrasando un celebre brano pop, la situazione che si sta verificando è questa: c’è una generazione intera che non ha mai visto l’Italia ai Mondiali e che rischia di dover aspettare il 2030 per vedere gli azzurri nella kermesse più importante. Aquilani e Paletta, Cerci e Cassano – presenti nella rosa dell’Italia che per l’ultima volta giocò un Mondiale – come i Beatles e i Rolling Stones per un ragazzo di oggi. Ma chi erano mai?

Per tanti Millennials i Mondiali sono un mistero

Chiunque sia nato dal 2007 circa in poi non sa cosa sia vedere l’Italia partecipare a un Mondiale. L’ultima volta – e neanche memorabile, anzi – fu in Brasile nel 2014 quando gli azzurri allenati da Prandelli uscirono nella fase a gironi senza mai brillare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli ultimi azzurri ai Mondiali

In rosa in quella nazionale c’erano atleti come Cerci o Aquilani come Cassano o come Thiago Motta che un ragazzo di oggi non ha mai visto giocare. L’ex ct aveva convocato questi giocatori. Il ct Prandelli convocò questa rosa

Portieri: Buffon (Juventus), Perin (Genoa), Sirigu (Paris St. Germain);

Difensori: Abate (Milan), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), Paletta (Parma);

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Thiago Motta (Paris St. Germain), Parolo (Parma), Pirlo (Juventus), Verratti (Paris St. Germain);

Attaccanti: Balotelli (Milan), Cassano (Parma), Cerci (Torino), Immobile (Torino), Insigne (Napoli).

Gli azzurri eliminati dall’Uruguay

Quell’Italia uscì da quel Mondiale con una vittoria nella gara d’esordio (2-1 all’Inghilterra) e due sconfitte senza segnare (contro Costarica e Uruguay). Di conseguenza, l’ultimo gol segnato dall’Italia a un Mondiale è datato 14 giugno 2014, ed è stato segnato da Mario Balotelli all’Inghilterra.

Cosa succedeva nel 2014

Per dare un’idea di quanto tempo sia passato basti pensare che Mbappé avrebbe esordito solo un anno dopo tra i pro, Haaland stava per compiere 14 anni, Bellingham ne aveva 9, e Yamal… ne aveva 5. Ronaldo e Messi erano ancora gli incontrastati padroni fissi del Pallone d’oro e si sfidavano in Liga con Real e Barcellona, Simone Inzaghi era solo allenatore della Primavera della Lazio mentre nel tennis Federer e Nadal erano i migliori del mondo con Djokovic fermo a “soli” 6 Slam, e Sinner non aveva ancora compiuto 14 anni.

L’ultima Italia vincente ai Mondiali

Per ricordare invece un’Italia vincente ai Mondiali bisogna risalire al 2006 e alla banda di Lippi con capitan Cannavaro, Totti e Del Piero, Zambrotta e Perrotta, che nel 2010 non si seppe ripetere e uscì nella fase a gironi eliminata dalla Slovacchia di Hamsik.