Il primo annuncio di Wimbledon spetta a Boris Becker, il più giovane vincitore di sempre, e riguarda il suo privato

Presto di nuovo padre, l'ex campione di tennis attende il primo figlio dalla moglie sposata a Portofino qualche anno fa

Il primo annuncio di Wimbledon 2025 riguarda la sfera privata (che poi così riservata non lo è più) di uno dei protagonisti assoluti del tennis degli anni di passaggio, quando vennero introdotte le novità fondamentali che resero popolare uno sport elitario come quello della racchetta.

A Wimbledon, Boris Becker ha segnato un’epoca, al pari dei suoi scontri contro Stefan Edberg, ma oggi dopo traversie anche sgradevoli è a Londra in veste di commentatore ed esperto e protagonista di un annuncio inatteso. Presto l’ex campione tedesco diventerà padre, per la quinta volta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il presente alla vigilia di Wimbledon 2025 di Becker

L’ex protagonista delle cronache tennistiche e mondane, in gioventù come oggi, attraversato anche il buio della nefasta vicenda giudiziaria che l’ha visto finire dietro le sbarre è di nuovo in auge. Figura di spicco per quel che riguarda il commento tecnico, Becker ha deciso di condividere pubblicamente la gioia di diventare nuovamente papà.

Per lui si tratta della quinta volta, mentre per sua moglie sarà il primo figlio giunto a distanza di qualche tempo dal loro incontro e a un anno circa dalla formalizzazione del loro rapporto.

L’annuncio sui social

“Un piccolo miracolo è in arrivo… il meglio deve ancora venire”, ha scritto sui social l’inarrivabile protagonista del tennis che fu e che portò questo sport a centro della scena per la sua stessa spregiudicatezza, l’intraprendenza e anche un certo gusto per l’eccesso- I suoi monologhi furono proverbiali e anche estremamente televisivi, se si vuol trovare una definizione a quei vezzi così inconsueti nel tempio londinese.

Oggi, nel video pubblicato sui social, si vede la moglie Lilian de Carvalho Monteiro, 35 anni, che abbraccia il pancione appena visibile e che denota la gravidanza, a tre anni circa dalla loro unione: I due si sono conosciuti a Londra nel 2022, quando il tennista tedesco, ora 57enne, stava affrontando gravi problemi legali, a seguito dei quali fu condannato a due anni e mezzo di prigione per bancarotta fraudolenta che l’ha condotto in carcere e dove ha trascorso otto mesi drammatici.

Chi è Liliana de Carvalho Monteiro

Monteiro, originaria di São Tomé e Príncipe, è nata a Roma nel 1990 e lavora come analista del rischio politico proseguendo quel che è poi la vocazione della sua famiglia. Suo padre, ex ministro, ha spinto la donna a studiare e poi specializzarsi in ambito socio-politico. Nata e cresciuta a Roma, ha frequentato nella capitale un prestigioso liceo privato per poi laurearsi all’Università La Sapienza.

In seguito si è trasferita a Londra, studiando alla School of Oriental and African Studies e conseguendo il Master in African Studies. Il suo lungo percorso accademico l’ha portata ad ottenere ben tre lauree e a parlare addirittura cinque lingue

La coppia, che ora vive in Italia, si è sposata nel settembre 2024 a Portofino e aspetta il primo figlio insieme.

Becker, lasciato il tennis rimanendo il più giovane vincitore di Wimbledon, ha intrapreso un percorso tutto suo: ha collaborato come commentatore della BBC attività che ha coltivato parallelamente ad altro. Si presta alle attività della Elton John AIDS Foundation ed è tuttora un imprenditore nel settore delle attrezzature sportive, in particolare tennistiche.