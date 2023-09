Bonucci, esordio da incubo in Bundesliga: i social non perdonano l'ex Juventus

Prova da dimenticare dell'ex Juve all'esordio da titolare in Bundesliga che lo vede colpevole nelle due reti che regalano il successo all'Hoffenheim in casa dell'Union Berlino

23-09-2023 19:58

Dopo la prima positiva uscita da titolare in Champions League contro il Real Madrid, Leonardo Bonucci esce con le ossa rotte dall’esordio in Bundesliga con l’Union Berlino. I berlinesi capitolano ancora dopo i ko nelle precedenti due uscite in campionato e nella sfida tra le mura amiche, contro un Hoffenheim al quarto successo consecutivo in campionato, vedono l’ex Juventus protagonista negativo di giornata. Sui social, la prestazione da horror del campione dell’ultimo Europeo ha scatenato la reazione dei tifosi.

Il periodo no di Bonucci

L’addio doloroso e carico di rabbia e polemiche con la Juventus, la nuova avventura, lontano, per la prima volta fuori dall’Italia, in Germania, per dimostrare di poter essere ancora importante e dare il proprio contributo. Non è stato certo un periodo semplice quello vissuto da Leonardo Bonucci.

La rinascita a Madrid e la caduta in Bundes

La gara con il Real Madrid mercoledì scorso in Champions League sembrava aver spazzato via le nubi più scure sul difensore classe 1987, autore di una prestazione importante al cospetto dei Blancos. Oggi, però, Bonucci torna sul banco degli imputati. Il motivo è la prova pessima che ha macchiato il suo esordio in Budes con la nuova maglia.

Contro l’Hoffenheim, Leo è entrato, suo malgrado, in tutte e due le marcature che, nel giro di un quarto d’ora, tra il 22′ e il 38′ del primo tempo, hanno deciso il match. Bonucci ha prima causato il rigore poi trasformato da Kramaric con un intervento scomposto proprio sul croato. A breve giro di boa, la ripartenza perfetta degli ospiti, chiusa con il taglio perfetto di Maximilian Beier a beffare l’ex Juventus, lento e impacciato in copertura a centro area. Nel finale, è arrivata anche la sostituzione.

Social impietosi con Bonucci

Sui social, i detrattori di Bonucci non hanno atteso molto per commentare. C’è chi scrive: “Cos ha fatto di diverso dal solito….? Con Barzagli e Chiellini potevo giocare anche io” e ancora: “Poi parla ancora di nazionale…”, “Continua a spostare gli equilibri”, “Reposta anche questo di esordio buffone”, “l più sopravvalutato degli ultimi 15anni … e vi stupite? Al Bari il migliore era Ranocchia… alla Juve senza Chiellini e Barzagli il nulla… l’unica cosa che ha avuto Bonucci è stata il cu*o di trovare qualcuno che coprisse le sue cagate accanto a lui”, “È diventato quello! Ritirarsi era l’unica cosa da fare“.

Non manca chi prende le parti dell’ex Juventus. “Ecco i topi che escono e criticano un giocatore come Bonucci. Quando mercoledì ha neutralizzato per 94′ il Real Madrid dove eravate?”, si legge e poi: “Però che ha giocato bene col Real Madrid non lo dite. Ps: a me nemmeno piace Bonucci”, ma sono davvero in pochi a schierarsi con Bonucci.