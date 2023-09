Messi batte Chiellini sotto gli occhi di Di Caprio ma salterà diverse gare in Mls

Miami vince anche contro i Los Angeles: tante star presenti per lodare Messi, ma ora il tecnico Tata Martino dovrà farne a meno

04-09-2023 11:35

Quando scende in campo Messi si spengono tutti gli altri riflettori. Soprattutto in America, dove al primo posto viene la star e poi la squadra. Tutti in tribuna per lodarlo e per non perdersi l’evento. L’argentino li sta ripagando con giocate, prestazioni di alto livello e molti gol. L’Inter Miami ringrazia, ma presto dovrà fare a meno anche del suo fuoriclasse, che sarà impegnato con la propria Nazionale.

Messi batte Chiellini: un abbraccio tra leggende

Con l’arrivo di Messi il valore dell’Inter Miami si è moltiplicato, la squadra ha cambiato volto, non è più piatta, si diverte. La classifica in Mls sicuramente non sorride e servirà un miracolo per centrare i playoff. La squadra di Beckham intanto ha vinto anche contro i Los Angeles di Chiellini, uno dei club più importanti della Western Conference. Successo per 3-1 dell’Inter Miami e Messi ancora protagonista con due splendidi assist.

Una sfida tra due campioni, che si erano già affrontati nei vecchi Juve-Barca. Hanno lottato in campo e si sono rispettati fuori, con un bell’abbraccio dal sapore di sport. “Hanno condiviso molte battaglie in campo, ma è tutto amore” – si legge nella didascalia di un post dei rosanero. Come dargli torto.

Una parata di leggende per Messi

Leonardo Di Caprio, James Harden, Tom Holland, Will Ferrell, Liam Gallagher, Selena Gomez, LeBron James, Magic Johnson, Meghan Markle insieme al Principe Harry, Tobey Maguire, Nas, Glen Powell e Owen Wilson. Non è la lista dei prossimi attori di un film da Oscar, ma i tifosi presenti a Los Angeles per ammirare Messi. Questa volta loro si sono trovati dall’altra parte dello schermo e hanno ammirato uno spettacolo in lingua argentina, con i sottotitoli in americano.

Miami senza Messi: l’argentino va in Nazionale

Il Tata Martino dovrà fare a meno di diversi giocatori per i prossimi match in Mls. Tra questi anche Messi. Il campionato non si fermerà come in Europa durante le sfide della Nazionale e l’Argentina giocherà le gare di qualificazioni in vista dei Mondiali del 2026. In rosa i sudamericani sono ben nove, considerando anche gli impegni degli europei:

Lionel Messi – Argentina

Josef Martínez – Venezuela

Diego Gómez – Paraguay

Edinson Azcona – República Dominicana

David Ruiz – Honduras

Drake Callender – Estados Unidos

Benjanín Cremaschi – Estados Unidos

Sergii Kryvtsov – Ucrania

Robert Taylor – Finlandia

L’ex bandiera del Barcellona sarà impegnato nelle sfide del 7 e 12 settembre contro Ecuador e Bolivia. Poi il 13 e 18 ottobre contro Paraguay e Perù e il 16 e 21 novembre contro Uruguay e Argentina. Queste le gare di qualificazione in programma nel 2023 e le prime quattro coincidono con il programma della Mls. Messi dovrà saltare così i match contro Kansas City e Charlotte FC, con a rischio anche la partita contro l’Atlanta United del 16 settembre.