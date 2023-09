Bonucci: "La Juve mi ha umiliato. Tutte le bugie di Allegri e della società"

In un'intervista a SportMediaset, Bonucci accusa Allegri e la Juventus di aver fatto passare cose non vere sul suo addio. E ammette: "Per me è stata un'umiliazione".

14-09-2023 11:48

Dopo la causa, le accuse. Leonardo Bonucci spara a zero contro la Juve in un’intervista concessa in esclusiva a SportMediaset, di cui è stata fornita una succosa anteprima. L’ex difensore bianconero, approdato all’Union Berlino dopo un’estate tormentata fatta di esclusioni dal gruppo dei titolari, frecciate e veleni, vuota il sacco su quello che è stato il suo rapporto con Allegri e con la stessa società che a luglio, di fatto, lo ha invitato senza mezzi termini a togliere il disturbo.

Bonucci, la verità su Allegri e la Juventus

L’intervista si apre con una premessa da parte dello stesso Bonucci, in cui l‘ex difensore della Juventus e della Nazionale chiarisce di aver dovuto ingoiare parecchi bocconi amari, leggendo e ascoltando le parole di Allegri sul suo conto:

“Ho letto e sentito tante cose non vere. Vorrei partire da lontano, da quella data menzionata più volte dalla Juventus e dall’allenatore, che diceva mi hanno messo a conoscenza della situazione a ottobre dello scorso anno. In realtà, non c’è cosa meno vera di quella“.

A ottobre 2022 il rinnovo con la Juve

Proprio a ottobre dell’anno scorso, infatti, Bonucci assicura di aver raggiunto un accordo con la vecchia dirigenza per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2024, un accordo poi rimasto lettera morta.

“In quei giorni mi è stata data la possibilità di continuare con la Juventus per la stagione 2023-24 con un rinnovo. E non solo. Ho poi sentito un’intervista di Allegri in cui sarei stato messo a conoscenza di nuovo, a febbraio 2023, da società e allenatore che non avrei più fatto parte della Juventus. Ma anche questo non è vero, non ho avuto alcun colloquio con la società a febbraio”.

L’umiliazione: Manna e Giuntoli a casa

Infine, l’affronto di essere scaricato dalla società in cui ha militato per tanti anni attraverso una visita a casa dei nuovi dirigenti. Bonucci sottolinea di essersi sentito umiliato per le modalità della comunicazione e per le parole utilizzate: