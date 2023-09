Juventus, Bonucci: il retroscena sull’addio, cosa gli aveva promesso Allegri

Prima della rottura l’allenatore bianconero avrebbe provato a convincere il difensore a ritirarsi: ad attenderlo ci sarebbe stato il ruolo di tecnico della Next Gen o della Primavera

13-09-2023 17:16

Leonardo Bonucci ha ufficialmente dichiarato guerra alla Juventus facendo causa al club bianconero per il trattamento ricevuto prima del passaggio all’Union Berlino. Tuttosport rivela oggi anche un retroscena legato al suo addio: al termine della scorsa stagione Max Allegri avrebbe provato a convincere Bonucci a ritirarsi facendogli una promessa.

Juventus, Allegri in prima fila per convincere Bonucci a ritirarsi

Prima del passaggio all’Union Berlino la Juventus avrebbe provato in tutti i modi a convincere Leonardo Bonucci a ritirarsi. Lo scrive Tuttosport, secondo cui Massimiliano Allegri si sarebbe impegnato in prima persona per persuadere il difensore a lasciare il calcio giocato e ad evitare la querelle che poi è puntualmente esplosa, con la causa intentata da Bonucci contro la società bianconera.

Juventus, la promessa di Allegri a Bonucci

Scrive il quotidiano che al termine della scorsa tribolata stagione Allegri avrebbe suggerito a Bonucci di ritirarsi e di dedicarsi alla carriera di allenatore. Il tecnico avrebbe consigliato il difensore, premendo affinché lasciasse il calcio giocato per frequentare il corso federale a Coverciano. Non solo: Allegri avrebbe anche promesso a Bonucci di sistemarlo sulla panchina della Juventus Next Gen o della Primavera bianconera, una volta ottenuto il patentino di allenatore.

Juventus, il no di Bonucci alla promessa di Allegri

Bonucci, però, avrebbe rifiutato: troppo forte il desiderio di continuare a giocare e di tentare di conquistare un posto in Nazionale ai prossimi Europei. Di qui l’acuirsi dei contrasti con la Juventus, l’isolamento durante il ritiro pre-campionato denunciato dal giocatore e il successivo addio, con il suo approdo in Bundesliga all’Union Berlino.