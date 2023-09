Juve, sul caso Bonucci interviene anche Buffon: l’ex portiere rivela la sorpresa Spalletti

L'ex portierone parla a tutto campo ai microfoni della radio ufficiale della Lega. Tra i temi toccati Bonucci, Donnarumma, e la nuova avventura in azzurro accanto a mister Spalletti

Mai banale, spesso e volentieri divisivo, sempre schietto. Quando Gianluigi Buffon parla qualcosa di interessante viene sempre fuori. L’ex portierone della Juventus, oggi capo delegazione dell’Italia, ha toccato diversi argomenti nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Tv Serie A. Bonucci, Donnarumma, Spalletti il nuovo ruolo in azzurro ma anche la sofferta decisione di appendere i guantoni al chiodo. Insomma, presente e passato del 45enne di Carrara che ha smesso nel Parma proprio laddove aveva cominciato.

Bonucci e la Juve: ci sarà una riconciliazione

Uno dei temi più delicati è stato inevitabilmente quello riguardante Leonardo Bonucci, suo vecchio compagno di mille battaglie, che si è lasciato piuttosto male con la Juventus. La situazione, tuttavia, non è compromessa del tutto secondo Gigi Buffon: “Ci sono alcuni momenti in cui si entra in dinamiche strane, poi non si riesce a vedere la via d’uscita, lo spiraglio. Quando Leo avrà l’opportunità insieme ai dirigenti di rivedersi, magari in un altro luogo o in altro contesto che non sia quello calcistico, riusciranno a trovare un modo per riconciliarsi come la storia di entrambi merita“.

“Anche io fischiato come Donnarumma”

Dopodiché una carezza l’ex numero uno l’ha dedicata a Gigio Donnarumma, da molti ritenuto suo erede: “Non è bello, quando vedi un portiere della Nazionale che viene fischiato non puoi essere felice. È una cosa che dispiace, al di là di tutte le motivazioni e giustificazioni che possono esserci dietro. Ma credo che Gigio abbia preso dimestichezza con questa che è la parte più complicata del lavoro – ha sottolineato il campione del Mondo-. Anche a me è capitato, non dico dove perché non mi interessa far pubblicità a certa gente. Io sono stato in difficoltà perché ero in imbarazzo per loro“.

Il nuovo ruolo in Nazionale e l’importanza di Spalletti

Impossibile non parlare con Buffon della Nazionale, a cominciare dal nuovo ruolo: “Mi incuriosiva molto, mi piaceva tanto. Ho pensato che potesse essere il vestito adatto per me, poi il fatto di ritornare in un ambiente che conosco bene, qualificante e qualificato, con il desiderio di rivalsa per un altro Mondiale nel quale siamo stati assenti, è stato uno stimolo in più, quello che mi ha incentivato“.

Ma con Luciano Spalletti si può tornare a sognare? “Si può incominciare a sognare con delle buone motivazioni, secondo me la nazionale ha avuto la fortuna di trovare un allenatore libero nel suo miglior momento – spiega l’ex portiere -. Le squadre di Spalletti sono state squadre apprezzate da tutti per il gioco. Per me è stato una rivelazione. Come allenatore non avevo nessun dubbio, mi ha colpito tanto il grado di professionalità, ha delle letture anche psicologiche nelle quali coglie ogni piccola sfumatura“.

I playoff ultima tappa poi la decisione di dire basta

Smettere non è stato facile per Buffon, nonostante una carriera lunga e gratificante: “Sul campo è stato un viaggio leggero, ho fatto una cosa che ho sempre reputato un gioco, un modo per mettere in mostra la mia arte. A volte anche sbagliando e sopravvalutandomi, ma mi sono sempre ritenuto un artista, per ciò che mettevo in campo, nel rapporto con gli altri, nello spogliatoio.”. La decisione di dire basta è arrivata a Cagliari nella finale playoff: “Il fatto che sul finire del primo tempo abbia avuto questo fastidio muscolare al polpaccio ha fatto sì che senza indugi, mentre uscivo dal campo, decidessi che quella sarebbe stata la mia ultima partita“.