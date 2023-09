Juventus: Bonucci-Allegri non finisce più, tra soap opera e Pinocchio il web si scatena

Il botta e risposta tra difensore e tecnico accende i tifosi nella vigilia di Juventus-Lazio, sui social il tormentone continua tra ironia e accuse

16-09-2023 10:50

Chi è il vero Pinocchio? Allegri non ha dedicato molto tempo nella risposta che doveva a Bonucci e si è auto-qualificato Pinocchio (“i miei amici mi chiamano così”) ma a modo suo ha liquidato il difensore che nell’intervista a Mediaset gli aveva dato del bugiardo nel ricostruire il tormentone del traumatico divorzio con la Juventus.

La conferenza di Allegri è stata un mix di frecciate

Perquanto riluttante a rispondere sui casi spinosi – compreso il doping di Pogba – Allegri ieri in conferenza ha regalato due chicche nel replicare a Bonucci. Oltre alla citazione di Pinocchio anche un passaggio sulle soap opera: “Le soap opera sono su Canale 5 e non sono molto appassionato”, due spunti che hanno scatenato i tifosi sul web.

I tifosi bianconeri si sfogano sul web

Fioccano le reazioni: “Ok la soap opera. Solo che tu caro mister sei il regista, Bonucci l’attore di questa soap opera. Non vi salvate nessuno dei due in questa storia”, oppure: “Non so se quella di ieri sia catalogabile come umiliazione ma la battuta di Allegri nella conferenza pre Juventus-Lazio è un bello schiaffo morale all’intervista concessa da Bonucci presso i canali Mediaset. Battuta da ace, difficile rispondere” e anche: “Io non sto né con Bonucci e né con Allegri, sto con la JUVE. il resto ormai è andato, facciamocene una ragione”.

C’è chi scrive ironizzando: “La soap opera partenopea di rai 3 Un posto al sole chiamerà in causa il mister Allegri per non aver fatto pubblicità anche a loro” e poi: “Ieri si è rivisto un Allegri pungente in conferenza stampa (ma senza sorrisi). Se si vince in Juve-Lazio dobbiamo chiedere a Bonucci di continuare la soap opera. E vivremo tutti felici e contenti” e ancora: “Erano anni che non sentivo “Soap Opera”: Allegri boomer vero”

Tra Allegri e Bonucci i fan buttano il difensore giù dalla torre

La maggioranza del popolo juventino ha le idee chiare: “Bonucci ci ha dato tanto ma penso che la separazione aiuti molto lo spogliatoio Juve”, oppure: “Bonucci, non ce l’ho mai avuta con te perché sei voluto andare via a tutti i costi e diventare capitano del Milan. Era quello che ti sentivi e avevi dato tanto alla Juve. Ce l’ho avuta con te perché un anno dopo sei voluto tornare come se nulla fosse, l’anno di Cristiano” e poi: “Prende 500mila € AL MESE e parla come se fosse un operaio SiGiFer scampato a Brandizzo e la Juve l’avesse mandato in miniera… Ha usato pure l’account della moglie per fare la lagna melodrammatica. Un OMUNCOLO IMBARAZZANTE mai visto”.

Il web è scatenato: “Che fine hanno fatto i post motivazionali che facevi? Erano falsi come l’esultanza dopo il gol allo Stadium con la maglia del Milan! Non avrei mai pensato che un capitano della Juve potesse coprirsi così di ridicolo!” e infine: “Il circo Allegri è tornato. Incensato dagli amici sui media e oggi anche dai tifosotti: Bonucci un giocatore che ha un contratto, messo fuori rosa, mai fatto allenare con i compagni e non usava tutte le strutture. Ancora a difendere questa società indegna”.