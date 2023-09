Juventus, tra Bonucci e Allegri ecco come si schiera il popolo bianconero, è bufera

Il popolo bianconero non perdona i tradimenti di Bonucci e le sue dichiarazioni contro Allegri, Giuntoli e la Juve. La bufera non si placa sui social

15-09-2023 09:38

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Non si placa la polemica dopo le accuse di Bonucci alla Juventus. L’ex difensore della Juventus ha sottolineato che molte delle dichiarazioni fatte da Allegri e dalla Vecchia Signora su di lui non corrispondono alla realtà affermando di aver raggiunto un accordo con la vecchia dirigenza della Juventus nell’ottobre dell’anno precedente per il prolungamento del suo contratto, che scadeva a giugno 2024. Tuttavia, questo accordo è stato ignorato. Ecco come il popolo bianconero si schiera sui social.

Bonucci e il racconto sulle cattiverie ricevute da Giuntoli

L’elemento più umiliante per Bonucci è stato il modo in cui è stato allontanato dalla Juventus. Ha raccontato che i nuovi dirigenti, Manna e Giuntoli, lo hanno visitato a casa il 13 luglio e gli hanno comunicato che non avrebbe fatto più parte della squadra, suggerendo anche che potesse rimanere a casa, ancora per qualche giorno. Questo modo di comunicare ha fatto sentire umiliato l’ex capitano bianconero.

L’elemento scatenante dello sfogo di Bonucci è stato quando gli fu detto da Giuntoli che la sua presenza negli spogliatoi avrebbe potuto ostacolare la crescita della Juventus esprimendo l’enorme disagio per il modo in cui è stato trattato alla fine della sua esperienza con la Juventus.

C’è chi si schiera con Allegri e contro Bonucci

I tifosi bianconeri sui social sono divisi: c’è chi è della parte di Allegri e società e chi dalla parte di Bonucci: “Io ho sempre criticato Allegri per le scelte tecniche mai criticato il suo essere uomo. Invece con Bonucci l’ho criticato sia come calciatore ma soprattutto come uomo. Ego smisurato e senza un filo di dignità.”

C’è poi chi suggerisce di ignorare totalmente le dichiarazioni di Bonucci: “come società non risponderei perché noi non siamo il Circo nerazzurro, semplicemente comincerei a ignorare tutto nel presente e nel futuro. L’affare Bonucci è meschino sotto tutto i punti di vista.” C’è poi chi si schiera con l’allenatore sulla vicenda: “La differenza è che molti come me Allegri lo avrebbero pure sostituito. È rimasto e non è reato. Quelli come voi hanno l’ ossessione e pur di dargli contro difendono un palese asino come Bonucci che fino a 1 mese fa volevano fuori dalla Juve.”

I tifosi juventini condannano il loro ex capitano Bonucci

“Ti avevamo, capito, perdonato e supportato in quel brutto e delicato periodo della tua vita Saresti rimasto per sempre nel cuore dei tifosi ma hai deciso di tradirci una seconda volta, andando contro la società con un racconto pieno di contraddizioni.” Questo è l’esempio di uno dei messaggi di un tifoso tra i più apprezzati sul web. C’è chi si sente tradito ancora per l’esultanza di Bonucci in maglia Milan contro la Juve: “Ecco quello che molti si ricordano.. altro che 500 partite, ci hai esultato in faccia come un uno qualsiasi. Buffone!”

A spopolare sui social è il video delle provocazioni di Bonucci, in maglia rossonera, a Mandzukic quando era ancora un attaccante della Juve: “Tra un Mandzukic e mille Bonucci sceglierò sempre un Mandzukic, Leo sei solo un pagliaccio ingrato e buffone”. E ancora: “Mandzukic in quella partita di Coppa Italia l’aveva inquadrato bene, deve ringraziare Bonucci di non aver ricevuto un cazzotto in faccia: squallido e provocatore”.

C’è poi chi critica ferocemente Bonucci: “Ma che ci si aspetta da uno che ha campato su Chiellini, Barzagli e Buffon per anni. Che con arroganza va via da quella che era la squadra più forte d’Italia perché doveva spostare gli equilibri, tornato strisciando, non è che si è reso umile, ma si è rimesso a fare l’arrogante”.