L'umiliazione di Bonucci e le reazioni del web: la risposta del mondo Juve

Le parole dell'ex difensore bianconero riaccendono la polemica. Anche se sul web i commenti sono in difesa della società: il mondo Juve compatto contro la bandiera ammainata.

14-09-2023 11:51

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Ci eravamo tanto amati. Leonardo Bonucci oggi gioca nell’Union Berlino, club che a breve comincerà anche un intrigante avventura in Champions League, peraltro nel girone del Napoli. Eppure il difensore viterbese non riesce ad andare oltre al suo recente passato. Il giocatore, che con la Juventus ha giocato per un totale di 12 stagioni, ha portato in tribunale il suo vecchio club con l’accusa di mobbing: una tesi che le sue ultime dichiarazioni pubbliche tendono ad avvalorare.

La rabbia del giocatore e un pensiero in fondo già espresso

“Nessuno mi aveva comunicato nulla fino a quando il 13 luglio Giuntoli e Manna sono venuti a casa mia per umiliarmi“. Questo è stato sostanzialmente il pensiero espresso da Leonardo Bonucci nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset. Emozioni che comunque, pur senza averle ascoltate in maniera diretta, erano già trasparse pubblicamente attraverso le forti decisioni prese dal calciatore come la causa intentata nei confronti della Juventus. Nella giornata di ieri era intervenuta sulla vicenda anche la moglie schierandosi naturalmente accanto al marito e attaccando gli uomini della dirigenza bianconera.

Il pensiero di Tacchinardi in difesa della Juve

Ma da che parte sta l’universo Juve? Dai social è possibile comprenderlo in maniera piuttosto semplice. I tifosi si sono schierati apertamente nei confronti della società e contro quindi il pilastro della BBC che per anni ha rappresentato lo spirito bianconero in campo. Tra questi anche un ex illustre come Alessio Tacchinardi che ne ha parlato a Sportitalia: “Giusto o sbagliato, la Juve ha avuto le idee chiare, penso che Giuntoli sia la persona giusta al momento giusto: è uno molto preparato e che ha fatto tanta gavetta, quindi va dritto alle cose senza aspettare. E quindi Bonucci, che è molto legato ai colori bianconeri, deve accettare questa decisione senza sentirsi tradito“.

Il mondo del web si schiera contro Bonucci

Anche spulciando nel web le reazioni sono piuttosto simili a quelle dell’ex vecchia gloria della Juventus. Qualcuno addirittura, come ad esempio l’utente Garrison del forum vecchiasignora.com, paragona Leonardo Bonucci a Zibì Boniek che, per chi non lo sapesse, è stato epurato dal tifo bianconero tanto che gli venne tolta la stella allo Stadium. Altri tornano indietro nel tempo come l’utente Aspettando-Zavarov 1988 che dice: “Maledetto il giorno che lo abbiamo ripreso“. Tra i tanti commenti filo-societari c’è anche chi va contro-corrente: “La capacità di accumulare brutte figure è quasi sovrannaturale“. E sul processo nessun dubbio: “Soldi buttati! Le prospettive di un accoglimento di un’azione del genere siano ai minimi storici. Salvo trovi un giudice ultras granata o napoletano o interista…possibilità non peregrina peraltro“.