Bonucci ha ancora qualcosa da dire su Juventus, Nazionale e Spalletti

L'ex difensore torna sul suo recente passato. Dalla ferita ancora aperta al possibile futuro in Nazionale con l'obiettivo di giocare a Euro2024

27-09-2023 13:00

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Leonardo Bonucci oggi gioca in Germania, nell’Union Berlino. Ma non è contento. Il 35enne difensore viterbese non riesce infatti ad andare oltre al suo passato, a dimenticare. Così ne ha parlato di nuovo, stavolta ai microfoni del paese che lo ospita, attraverso una serie di emittenti tra le quali Kicker che ha riportato l’intervista all’ex giocatore della Juventus. Che non ha parlato, comunque, soltanto di bianconero ma ha affrontato anche altri temi come la sua attuale avventura in terra teutonica e l’ambizione di tornare in Nazionale.

Bonucci: “Non volevo lasciare la Juve”

Si comincia dal passato recente, da quello che fa più male. Dalla Juventus che gli dice di non aver più bisogno di lui mentre lui della Juve avvertiva ancora la necessità: “Lasciare l’Italia, a essere sinceri, non era nei miei pensieri. La Juve era la mia vita, pensavo di giocare lì l’ultimo anno della mia carriera, ma non voglio parlare di Juve in questo momento“.

Insomma, è evidente come la ferita sia ancora aperta con degli strascichi che proseguiranno nei tribunali dal momento che il calciatore ha deciso di fare causa al suo vecchio club.

La scelta di andare in Germania

In Italia le opportunità per Leonardo Bonucci non erano molte, così ha deciso di aprire le porte all’estero sposando l’Union Berlino: “Volevo uscire dalla mia comfort-zone, sperimentare una nuova cultura, una nuova lingua e un nuovo stile di vita. Volevo questa esperienza e adesso sono concentrato solo su questo. La lingua è molto difficile, lo stile di vita è diverso, anche il calcio. In Bundesliga le squadre sono più alte e quindi bisogna coprire molto spazio dietro la linea difensiva. Quando sono arrivato ho detto al mister che avrei avuto bisogno di 3-4 settimane per rimettermi in forma e ormai ci siamo quasi”.

In missione per convincere Spalletti

Quella tedesca per il centrale viterbese è anche una chance importante per riconquistare la maglia azzurra. Luciano Spalletti è stato chiaro con il campione d’Europa del 2021: “Ci ho parlato due settimane fa – rivela il 36enne difensore dell’Union Berlino ai media tedeschi – e mi ha detto che dovrò giocare tante partite per tornare in azzurro. So che è difficile, ma il mio obiettivo principale è essere fra i convocati per gli Europei”. Insomma, la strada è bella lunga ma a 35 anni Bonucci non ha nessuna intenzione di mollare.