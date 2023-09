Juventus, Lichtsteiner e la rottura tra Bonucci e Allegri: è nato tutto a Oporto

L’ex esterno bianconero ha dato la sua versione dei fatti sullo scontro tra il difensore e l’allenatore che ha portato all’addio del primo: tutto ebbe origine nella gara “dello sgabello”

26-09-2023 17:15

I problemi tra Leonardo Bonucci e la Juventus, sfociati nella causa intentata dall’ex difensore bianconero verso la società, hanno un’origine lontana: lo afferma Stephan Lichtsteiner, secondo cui la frattura tra il suo vecchio compagno di squadra e la Juve, in particolare con Massimiliano Allegri, nacque anni fa, precisamente nella trasferta “dello sgabello” di Oporto in Champions League, nel 2017.

Juventus, lo scontro Bonucci-Allegri e lo sgabello di Oporto

La scena di Oporto fece il giro del mondo. La trasferta della Juventus in Champions League in casa del Porto segue di qualche giorno l’episodio dell’Allianz Stadium durante la partita col Palermo: Leonardo Bonucci replica a una indicazione di Massimiliano Allegri dalla panchina, che risponde con un insulto (il labiale è chiaro). Il tecnico non si limita alle parole: nella partita al Do Dragao Bonucci viene escluso non solo dalla formazione titolare, ma anche dalla panchina. Finisce in tribuna, si accomoda su uno sgabello: l’immagine fa il giro del mondo. Poi il difensore verrà reintegrato, ma a fine anno farà le valigie per trasferirsi al Milan, dove resterà solo una stagione.

Juventus, l’ex Lichtsteiner sullo scontro Bonucci-Allegri

Per Stephan Lichtsteiner, ex esterno della Juventus che in bianconero ha vinto 7 scudetti e 5 Coppe Italia, l’episodio di Oporto rappresenta l’origine della frattura tra Bonucci e Allegri, e quindi fra il difensore e la Juventus, culminato con la causa intentata pochi giorno fa dal giocatore. “Mi ricordo ancora come voi quella partita a Oporto: da lì, secondo me, i rapporti sono diventati difficili tra di loro – ha dichiarato Lichtsteiner a RadioSerieA -. Poi quando è tornato dal Milan non sembrava tutto a posto. La difficoltà di un giocatore, ovviamente, è anche se hai vinto tanto, anche se hai fatto tanto e se non rendi più come prima giustamente la squadra si guarda attorno”.

Juventus, Lichtsteiner sul comportamento di Bonucci

Da ex compagno, Lichtsteiner non condanna completamente Bonucci, tuttavia sottolinea che il difensore ora all’Union Berlino avrebbe potuto comportarsi diversamente. “L’unico punto che a me non è piaciuto è stato lavare i panni in pubblico – ha aggiunto lo svizzero -. Infatti, come ti ho detto prima, certe cose non sono facili da accettare. Magari come giocatore anch’io pensavo di avere ragione, poi alla fine con un po’ di distanza, dopo due o tre anni, magari avrei fatto le cose diversamente. Anche quello fa parte della vita”.