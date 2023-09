Wanda Nara, Icardi e il processo: chiamato anche Spalletti come testimone

Appuntamento ad aprile in tribunale dopo la denuncia per diffamazione di Wanda e Icardi nei confronti di un giornalista: ecco chi dovrà testimoniare

23-09-2023 14:20

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad alimentare il gossip. No, nessun aggiornamento sulle condizioni di salute della donna. Né ci sono novità in merito a quello che fu a tutti gli effetti un triangolo amoroso con il rapper L-Gante. Questa volta si torna a parlare del processo per diffamazione nei confronti di un giornalista che, nel 2018, scrisse di presunti tradimenti della showgirl con Brozovic e Perisic, compagni di squadra di Maurito all’Inter.

I presunti tradimenti di Wanda ai tempi dell’Inter: cosa succede

La coppia ha da tempo denunciato un giornalista del settimanale Cronaca Vera, con sede a Legnano, per un articolo datato 2018, da cui si evinceva l’esistenza di un audio a luci rossi che circolava su Whatsapp nel quale si parlava dei tradimenti della procuratrice sportiva argentina con Brozovic e Perisic, all’epoca compagni di squadra di Icardi all’Inter. Il processo per diffamazione si terrà nel tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, il 12 aprile.

Tanti ex Inter in aula: ci sarà anche il ct della Nazionale Spalletti

Potrebbero essere davvero numerosi gli ex Inter attesi in aula per l’udienza. Tra questi – su richiesta della difesa, come annuncia Varese News – figura anche il nuovo ct della Nazionale Luciano Spalletti, che nel 2018 era seduto sulla panchina-polveriera dell’Inter.

Non solo: chiamati anche il suo vice storico Marco Domenichini e i due calciatori coinvolti in una vicenda che scosse tutto l’ambiente nerazzurro, ovvero Brozovic e Perisic. Potrebbero non essere gli unici nomi noti ad affollare il tribunale di Busto Arsizio, che si prepara ad accogliere anche personaggi del mondo dello spettacolo.

Wanda Nara, tra la (bella) vita in Turchia e la malattia

Al momento la showgirl non ha ancora fatto ritorno in Argentina, dove dovrebbe inizio un ciclo di cure così come annunciato nelle scorse settimana. Wanda si trova ancora a Istanbul con tre dei suoi quattro figli (il più grande, Valentino, fa parte del settore giovanile del River Plate) al fianco del marito Icardi, che ha debuttato in Champions League con il Galatasaray.

La prima non è andata benissimo: solo 2-2 in casa col Copenaghen, sulla carta la squadra cenerentola di un girone di ferro con Bayern Monaco e Manchester United.