Wanda Nara, discorso alla fidanzata del figlio e aggiornamenti sulla malattia

La risposta di Wanda Nara alla fidanzata del figlio di Valentino e le ultimissime sulle sue condizioni di salute

20-09-2023 13:30

Wanda Nara, la relazione del figlio Valentino con la fidanzata e l’evolversi della malattia della 36enne, attualmente ad Istanbul al fianco di Mauro Icardi, impegnato in Champions League con la maglia del Galatasaray contro il Copenaghen. Segnali social, video, commenti e risposte tra i protagonisti dell’ampio nucleo familiare, che si divide oggi sull’asse Argentina-Turchia.

Wanda Nara, la risposta alla fidanzata del figlio Valentino

Dopo il nuovo trasferimento nella città di Istanbul, all’indomani della firma di Icardi con il Galatasaray, continua a far discutere il rapporto a distanza tra Wanda Nara e il figlio Valentino, rimasto in Argentina per continuare a giocare nelle giovanili del River Plate. Attraverso i canali social, la conduttrice di Master Chef ha aggiornato i suoi follower sugli studi e sulla vita quotidiana del figlio, frutto del primo matrimonio con Maxi Lopez.

Nelle scorse ore, Valentino ha condiviso una foto sul suo account Instagram, mostrandosi mano nella mano con la fidanzata Julieta Fillol. In sottofondo canzoni d’amore spagnole, mentre in evidenza c’è sempre la giacca ufficiale del River Plate, chiaramente indossata dal fratello maggiore di Costantino e Benedicto Lopez.

È proprio questa ad aver scatenato la reazione di mamma Wanda, che ha commentato simpaticamente il contenuto social:

Anche io muoio per il River, ma ora basta con questa divisa…

“Non se la toglie!”, aveva precedentemente detto la nipote di Ubaldo “El Pato” Fillol, invitando il ragazzo a cambiare outfit, per non pensare costantemente al calcio e al campo. Proprio come il padre.

Come sta Wanda Nara oggi: le ultimissime sulle condizioni di salute

Wanda Nara continua a vivere con estrema leggerezza questo periodo, dimostrando di poter lavorare con la consueta serenità e di essere circondata dagli effetti di amici e familiari. Ad Istanbul, come racconta nelle sue Instagram Stories, la moglie di Mauro Icardi è sempre accanto di Francesca ed Isabella, senza dimenticare i più grandi Costantino e Benedicto, che si stanno abituando ad una nuova quotidianità in terra turca.

Maxi Lopez resta al fianco di Valentino in Argentina, ma non mancano i contatti tra le parti e, soprattutto, con la mamma. Wanda sta rispettando il suo iter riabilitativo e non è escluso un suo ritorno in patria nelle prossime settimane, avendo già bloccato il centro specialistico in cui curarsi.

Icardi e l’auto più costoso al mondo: modello e caratteristiche

Intanto, Mauro Icardi si gode la vita in Turchia e si concentra sul campo, con il Galatasaray impegnato oggi in Champions League contro il Copenaghen. Esordio nell’edizione 2023-24 della massima competizione continentale, con l’obiettivo di centrare almeno il terzo posto e la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League.

Chissà se Icardi andrà allo stadio con la sua Lexus LC 500, la macchina più costosa al mondo, dotata di un motore V8 con una potenza massima da 477 CV. Cambio automatico “intelligente”, con tutti gli optional e i comfort che rendono l’esperienza alla guida sensazionale. Si tratta di un modello ancora sperimentale, che riesce a raggiungere i 140 km/h solo con alimentazione elettrica e i 100 km/h in soli 4.7 secondi.