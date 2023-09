Minacce a portiere Copenaghen: l'ira dei tifosi Galatasaray contro Grabara

Il portiere del Copenaghen nella bufera: l'ira dei tifosi del Galatasaray dopo l'insulto social. Il giocatore danese costretto a fare dietrofront

22-09-2023 12:12

È scontro tra il portiere del Copenaghen, Kamil Grabara, e i tifosi del Galatasaray. Una frase senza dubbio poco elegante quella allegata dall’estremo difensore dei danesi alla foto pubblicata sui social nel post partita del match di coppe. La Champions dei campioni di Danimarca si è aperta con un pareggio che sa di sconfitta per come si era messa la gara. Intanto, su Instagram si sprecano commenti ed insulti nei confronti del numero uno biancazzurro.

Il portiere del Copenaghen fa arrabbiare i tifosi del Galatasaray

In una due giorni di Coppe europee che ha regalato giocate folli come il gol di Provedel in Lazio-Atletico Madrid, è da ritenersi “pazza” anche la partita che ha visto protagoniste Galatasaray e Copenaghen. Al doppio vantaggio danese, che sembrava aver chiuso anzitempo la pratica per i ragazzi di Jacob Neestrup, hanno risposto nel finale i gol di Boey e Tete, che hanno fatto letteralmente esplodere la Turk Telekom Arena di Istanbul.

Un 2-2 che ha lasciato strascichi importanti nello spogliatoio del Copenaghen, con il morale sotto i tacchi per aver gettato al vento due punti importanti in chiave qualificazione.

Il più amareggiato in casa danese, per le due reti incassate tra l’86’ e l’88’, non può che essere il portiere Kamil Grabara, che si è lasciato andare ad un commento molto particolare sui social, facendo andare su tutte le furie i tifosi del Galatasaray.

Meritavamo i tre punti in questo buco di me**a, ma questa è la vita, andiamo avanti.

“Shit“, così ha definito Istanbul il portiere degli ospiti, deluso dal risultato finale e dall’andamento di una gara che non ha certo premiato Gonçalves e compagni. Come spesso accade, i supporters turchi hanno invaso la sezione commenti del post incriminato, deridendo e insultando a più riprese l’estremo difensore classe ’99, costretto a disattivare la possibilità di interagire con il contenuto appena pubblicato e a modificare in “gara di m..”.

Minacce ed insulti al portiere del Copenaghen

Su un account Instagram che conta attualmente quasi 80.000 follower, il portiere polacco Kamil Grabara è stato costretto a fermare l’invasione dei tifosi del Galatasaray, rinvigoriti dall’insperato pareggio conquistato in extremis contro il Copenaghen e pungolati dalla frase social dello stesso calciatore.

Disattivati i commenti sotto all’ultimo post, il 24enne si è ritrovato centinaia di meme, insulti e minacce di morte di sostenitori giallorossi sotto una foto dello scorso 31 agosto, l’ultima pubblicata in ordine cronologico prima di Galatasaray-Copenaghen. Il giocatore, chiaramente, non ha risposto e non ha cancellato nessun post, evidenziando nelle sue stories solo una delle grandi parate messe a referto nella serata di mercoledì.

Portiere Copenaghen, supporto da Fenerbahce e Besiktas

Nella città di Istanbul, con tre squadre sempre pronte a contendersi il titolo di campione di Turchia, è difficile non respirare aria di rivalità in ogni angolo di uno stadio o di un social network. Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas. Popoli, più che tifoserie, che si confrontano quotidianamente sull’andamento e sulla storia dei rispettivi club, per cercare di imporsi anche in Europa e diventare punto di riferimento del loro Paese.

Complice il caos mediatico che ha travolto il portiere del Copenaghen, attaccato su Instagram dai tifosi del Galatasaray dopo la sfida di Champions League, i supporters di Fenerbahce e Besiktas si sono uniti in difesa dell’estremo difensore originario di Ruda Slaska. Aver definito “shit game” una gara giocata nello stadio dei giallorossi, ha di fatto alimentato lo sfottò tra opposte fazioni. Del resto, c’è chi addirittura è arrivato a nominare Kamil Grabara il “Signor Fenerbahce”.