Wanda Nara, ecco la risposta al rapper che ha rivelato la relazione

Non è rimasta a guardare la showgirl dopo le parole di L-Gante: la moglie di Icardi ha risposto via social, poi è andata allo stadio a tifare Maurito

21-09-2023 11:09

Dal rapporto a distanza con il figlio Valentino alle polemiche per la presunta relazione con il rapper L-Gante, passando per la quotidianità in Turchia e i risultati di Mauro Icardi con il Galatasaray. È questa la vita di Wanda Nara, in un periodo reso ancor più delicato dalla malattia e dal percorso riabilitativo, di cui attualmente si sa davvero ben poco. Inevitabile la reazione della modella argentina alla rivelazione dell’ex galeotto, che prova a mettere i bastoni fra le ruote tra lei e l’ex bomber di PSG ed Inter.

La rivelazione del rapper L-Gante: cosa ha detto su Wanda Nara

Una volta uscito di galera, superati i tre mesi di detenzione presso la DDI di Quilmes, L-Gante è stato subito protagonista di un’intervista nel corso del programma radiofonico “CrossOver”, durante la quale ha confermato il flirt con Wanda Nara. Tutto risale agli ultimi mesi del 2022, a cavallo con il 2023, quando la conduttrice di Master Chef visse una crisi profonda con il marito Mauro Icardi, fino a sfiorare la definitiva separazione.

Il rapper argentino classe 2000, in quel frangente, ha avuto diverse collaborazioni con Wanda: da alcuni videoclip delle sue canzoni ai servizi fotografici, fino ad arrivare alle pubblicità degli abiti sponsorizzati dalla Nara e ad innocue uscite al bowling, spesso rese pubbliche sui social.

Il cantante sudamericano, ex galeotto, ha attirato su di sé i riflettori dei media argentini con queste piccanti dichiarazioni:

Nella mia vita ho avuto soltanto una ragazza, poi mi sono lasciato. La cosa più vicina ad una relazione è stata quella avuta con Wanda.

La risposta di Wanda Nara al rapper L-Gante

Come accaduto nel recente passato, la più grande delle sorelle Nara si è affidata ai suoi canali social ufficiali per rispondere velatamente a provocazioni ed accuse. Per tutelare il matrimonio con Mauro Icardi, ieri impegnato con il Galatasaray in Champions League, la showgirl argentina si è esposta su Tik Tok con un paio di video caratterizzati da un’apparente serenità e da canzoni composte da un testo attinente a tale situazione.

E se ti chiama, lascialo chiamare ancora. Non si spreca la batteria con un ex. L’amore è troppo bello perché tu possa piangere per qualcuno che è brutto.

Parole che lasciano spazio a poche interpretazioni, così come nella seconda clip pubblicata sul social frequentato prevalentemente da ragazzi d’età compresa tra i 14 e i 20 anni.

Mi ha detto che gliel’hai detto e che vuoi provarlo, che spendi tutto il tempo a parlare. Di me non puoi dimenticarti, non dedicarmi pensieri.

Wanda Nara ha cancellato i video contro L-Gante

A sorprendere tutti, però, è stata la rapida cancellazione dei video su Tik Tok e delle Instagram Stories dedicate al rapper L-Gante. Una reazione a caldo che, evidentemente, Wanda Nara ha voluto mettere da parte, per non alimentare insinuazioni e polemiche, soprattutto nelle ore precedenti alla sfida Galatasaray-Copenaghen, che ha visto protagonista suo marito Icardi.

Nella serata di ieri, infatti, la modella ha assistito al match del RAMS Park dalla tribuna centrale, con addosso la seconda maglia della compagine di Istanbul, insieme a quattro dei cinque figli che vivono con lei l’esperienza in terra turca. Rimonta pazzesca dei padroni di casa, da 0-2 a 2-2, ed esplosione di gioia del meraviglioso impianto sportivo che sorge nel centro della capitale.