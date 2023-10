Champions League risultati: Icardi travolge lo United, crollo Arsenal. Bonucci delude ancora

Impresa del Galatasaray a Manchester. Cade l’Arsenal contro un Lens in partita fino al triplice fischio. Bayern Monaco in rimonta sul Copenhagen. Colpo Real Sociedad, PSV-Siviglia 2-2

03-10-2023 23:51

La seconda giornata di Champions League dei gironi A, B, C e D regala emozioni, gol e sorprese. Impresa del Galatasaray a Manchester, dove i turchi battono i Red Devils grazie al gol decisivo di Icardi che firma il 3-2 esterno e si fa perdonare il secondo rigore consecutivo sbagliato. Cade l’Arsenal contro un Lens in partita fino al triplice fischio. Bayern Monaco in rimonta sul Copenhagen.

Colpo della Real Sociedad a Salisburgo, PSV-Siviglia finisce 2-2. Altra delusione per Leonardo Bonucci e Robin Gosens: pessimo secondo tempo dell’Union Berlino contro il Braga, i tedeschi si fanno ribaltare da 2-0 a 3-2, decide Castro nei minuti di recupero della ripresa.

Gruppo A: Bayern in rimonta

Clamoroso – fino al 22’ della ripresa – a Copenhagen dove un Bayern Monaco che viaggia con in possesso palla del 65% non riesce a finalizzare l’incredibile mole di palle gol costruite e rischia la beffa. I padroni di casa piazzano il guizzo del vantaggio all’11’ della ripresa con Lerager che insacca da ottima posizione.

È il gol che scuote i bavaresi: il forcing si intensifica ulteriormente e frutta il pari. Merito di Musiala che al 22’ si mette in proprio e conclude con un piazzato dal limite dell’area. Al 38’ il giovanissimo neoentrato Tel restituisce il sorriso ai bavaresi.

Affondo di Hojlund, il Manchester United la sblocca con l’ex Atalanta che timbra il cartellino in Champions League e porta in vantaggio i Red Devils contro un buon Galatasaray. Il gol dei padroni di casa arriva al 17’, per la punta è un gioco da ragazzi insaccare a due pasi dalla porta su assist al bacio di Rashford.

Pareggio dei turchi al 23: sulla conclusione di Zaha, deviazione decisiva che spiazza Onana. Nella ripresa è ancora Hojlund a riportare in vantaggio gli inglesi ma i turchi si prendono il finale: affondo di Akturkoglu e lampo di Icardi (2’ dopo aver sbagliato un rigore) firmano l’impresa del Gala.

Gruppo B: Gunners in picchiata a Lens

Arsenal a Lens per fare la partita: i Gunners ci riescono fino al 25’, con gli ospiti capaci di trovare il vantaggio con Gabriel Jesus che al 14’ recupera palla al limite dell’area avversaria e conclude a rete con un tiro piazzato.

Il pressing inglese non cala ma è sugli sviluppi di un fraseggio ben impostato dalla difesa che i padroni di casa si riprendono il pari: al 25’ Wahi serve Thomasson che controlla e conclude in gol.

Nel secondo tempo i francesi mostrano qualcosa di più del carattere e della grinta: gioco spumeggiante, tecnica sopraffina e capacità di colpire. Wahi al 14’ riscrive le sorti del match con una conclusione di prima.

Il Siviglia concretizza nella ripresa dopo una prima frazione in cui il PSV ha tenuto bene il campo e creato le occasioni più pericolose. Prima Pedrosa va in gol ma il Var annulla, poi Gudelj sfrutta l’assist di Sergio Ramos e porta in vantaggio gli ospiti. Ramos croce e delizia: fallo in area dell’ex Real Madrid, Orsato non ha dubbi e assegna il rigore agli olandesi. De Jong implacabile dagli 11 metri. Botta e risposta nel finale di En Nesyri e Teze.

Gruppo C: Union Berlino ribaltato in casa

Disastro Union Berlino. C’è anche Leonardo Bonucci nell’undici tedesco ha subito un ribaltone interno raccapricciante da parte di un Braga mai domo e capace di rimontare due reti fino a vincerla nel recupero in inferiorità numerica: Leo protagonista in negativo con tutto il reparto di retroguardia locale.

Dopo la rete annullata all’altra conoscenza del calcio italiano, l’ex Atalanta e Inter Robin Gosens, per un fuorigioco segnalato dal Var e un giallo rifilato a Bonucci per atterramento, si scatena Sheraldo Becker: in 7’, tra il 30’ e il 37’, mette a referto una doppietta che pare indirizzare il match.

Il vantaggio arriva su una conclusione da distanza ravvicinata che mette fuori causa Matheus, il raddoppio è su pennellata a giro che non dà scampo all’estremo avversario. La rimonta del Braga è inattesa ma meritata: Niakate accorcia allo scadere della prima frazione sfruttando una ribattuta, Bruma trova il pari al 7’ della ripresa con una conclusione che spedisce il pallone nell’angolino destro.

Nel recupero il clamoroso sorpasso: bastano 8’ al neoentrato Castro per entrare e deciderla con un tiro di potenza e precisione.

Troppo Real Madrid per un ottimo Napoli: il vantaggio partenopeo di Ostigard è illusorio, Vinicius e un capolavoro di Bellingham ribaltano lo svantaggio delle Merengues, un rigore di Zielinski riagguanta il pari ma il cioccolatino di Valverde – che induce Meret all’autorete – regalano a Carlo Ancelotti i tre punti.

Gruppo D: Real Sociedad devastante a Salisburgo

Nessuna intenzione di fare la comparsata in un girone nel quale Inter e Benfica erano – restano – le principali indiziate per il passaggio del turno. La Real Sociedad sbanca Salisburgo con 45’ di grande calcio e i restanti di ottima gestione del doppio vantaggio maturato in virtù delle reti di Oyarzabal, che al 7’ la sblocca beneficiando del gran lavoro in impostazione di Mendez.

Ricevuta palla al limite, ha trafitto Alexander Schlager con una conclusione rasoterra. Ancora Mendez protagonista in occasione della rete del raddoppio che indirizza il match in maniera definitiva: azione personale a finalizzare un contropiede.

All’Inter basta una perla di Dumfries che serve a Thuram un pallone che va solo spinto in porta. Benfica battuto 1-0 a San Siro.

Gruppo A: risultati, classifica e prossimo turno

Copenaghen-Bayern Monaco 1-2

Marcatori: 11’ st Lerager (C), 22’ st Musiala (B), 38’ st Tel (B)

Manchester United-Galatasaray 2-3

Marcatori: 17’ pt Hojlund (MU), 23’ pt Zaha (G), 22’ st Hojlund (MU), 26’ ST Akturkoglu (G), 36’ st Icardi (G)

Classifica: Bayern Monaco 6, Galatasaray 4, Copenhagen 1, Manchester United 0

Prossimo turno 24/10

Galatasaray-Bayern Monaco

Manchester United-Copenaghen

Gruppo B: risultati, classifica e prossimo turno

Lens-Arsenal 2-1

Marcatori: 14’ pt Gabriel Jesus (A), 25’ pt Thomasson (L), 14’ st Wahi (L)

PSV-Siviglia 2-2

Marcatori: 13’ st Gudelj (S), 41’ st rig. De Jong (P), 42’ st En Nesyri (S), 50’ st Teze (P)

Classifica: Lens 4, Arsenal 3, Siviglia 2, PSV 1.

Prossimo turno 24/10

Siviglia-Arsenal

Lens-PSV

Gruppo C: risultati, classifica e prossimo turno

Union Berlino-Braga 2-3

Marcatori: 30’ e 37’ pt Becker (UB), 41’ pt Niakate (B), 7’st Bruma (B), 49’ st Castro (B)

Napoli-Real Madrid 2-3

Marcatori: 19’ pt Ostigard (N), 27’ pt Vinicius (RM), 34’ pt Bellingham (RM), 9’ st rig. Zielinski (N), 33’ st aut. Meret (N)

Classifica: Real Madrid 6, Napoli e Braga 3, Union Berlino 0.

Prossimo turno 24/10

Union Berlino-Napoli

Braga-Real Madrid

Gruppo D: risultati, classifica e prossimo turno

Salisburgo-Real Sociedad 0-2

Marcatori: 7’ pt Oyarzabal, 27’ pt Mendez

Inter-Benfica 1-0

Marcatori: 17’ st Thuram

Classifica: Real Sociedad e Inter 4, Salisburgo 3, Benfica 0.

Prossimo turno 24/10

Benfica-Real Sociedad

Inter-Salisburgo