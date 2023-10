Napoli-Real Madrid, Ancelotti attacca l'arbitro e spiega come ha fermato Osimhen

Carlo Ancelotti è tornato sul luogo del delitto. Poco meno di quattro anni fa, mezz’ora dopo aver portato il Napoli agli ottavi di Champions (4-0 al Genk) il tecnico di Reggiolo fu esonerato da Aurelio De Laurentiis, che chiamò Rino Gattuso al suo posto. Oggi a Fuorigrotta ha vinto una partita meravigliosa, avvincente e rocambolesca, alla guida del Real Madrid. E ha trovato pure un motivo per recriminare.

A fine gara, davanti ai microfoni di Sky, Ancelotti ha analizzato il match del Maradona:

Il Napoli gioca alla pari del Real Madrid, ma si arrende nel finale per una sfortunata autorete di Meret: applausi del Maradona agli azzurri, tradisce soltanto Osimhen.

“È stata una partita difficile, combattuta. Non siamo partiti bene, poi abbiamo cominciato a giocare e siamo stati molto pericolosi nel primo tempo. Abbiamo un po’ sofferto dopo il rigore e a quel punto è stato difficile. L’entrata di Modric ci ha dato l’opportunità di controllare il gioco e di portare a casa una vittoria importante, contro una squadra forte come il Napoli”.

Dalle analisi alle recriminazioni. Ancelotti, infatti, ha avuto qualcosa da ridire all’arbitro, il francese Turpin, per il rigore concesso agli azzurri tocco un tocco a braccia larghe di Nacho in area:

“Il regolamento dice che dopo un rimbalzo non è rigore. Gliel’ho detto all’arbitro, sono penalty che non si danno, soprattutto in Champions”.