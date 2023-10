Le scelte di Ancelotti: senza Militao e Alaba, ci sono Rudiger e Nacho al centro della retroguardia degli spagnoli, con Carvajal e Camavinga ai lati; in mezzo altra esclusione per Modric a vantaggio di Kroos, il quale completa la mediana con Tchouameni e Valverde. Davanti intoccabile Bellingham alle spalle di Vinicius e Rodrygo20:14

Sfida dal sapore speciale per Carlo Ancelotti, che ritorna a Napoli dopo l'esperienza non proprio felicissima all'ombra del Vesuvio. Il tecnico italiano ha sostituito Maurizio Sarri alla guida dei partenopei nel 2018 per essere poi esonerato nel dicembre 2019.14:51

Non ha certo bisogno di presentazioni il Real Madrid, primo nella Liga con 21 punti, nonostante la sconfitta nel derby con l'Atletico di dieci giorni fa, e vittorioso all'esordio in Champions League contro l'Union Berlin. Un gol di Bellingham al 94' ha infatti permesso ai Blancos di partire con il piede giusto nella competizione che li vede padroni incontrastati con 14 titoli in bacheca.14:46

Un inizio di alti e bassi per il Napoli di Rudi Garcia, che ha tuttavia rialzato la testa in campionato con la netta vittoria contro il Lecce al Via del Mare. Gli azzurri arrivano all'affascinante sfida europea con le Merengues dopo l'esordio positivo in casa del Braga, sconfitto per 2-1 grazie ad un'autorete nel finale14:41

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Real madrid? La gara tra Napoli e Real madrid si giocherà martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Real madrid? L'arbitro del match sarà Clément Turpin Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Real madrid sarà Jerome Brisard Dove si gioca Napoli - Real madrid? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Real madrid? Stadio Diego Armando Maradona Quale è la classifica del girone C? Questa la classifica del girone C dopo 1 giornate giocate: Napoli,Real Madrid e Sporting Braga 3 punti, 1. FC Union Berlin 0 punti. Chi trasmette la partita Napoli - Real madrid? La partita tra Napoli e Real madrid verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky Sport 1 e Sky Qual è il risultato di Napoli - Real Madrid? Al 11° minuto del primo tempo il risultato di Napoli - Real Madrid è 0-0

PREPARTITA

Napoli-Real Madrid è valevole per la seconda partita della fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21.00 allo stadio Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli-Real Madrid sarà Clement Turpin (Francia) coadiuvato da Nicolas Danos e Alexis Auger. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Il Napoli e il Real Madrid attualmente guidano la classifica del Girone C con 3 punti avendo vinto entrambe la partita d’esordio. Due vittorie abbastanza simili perché maturate con non poche sofferenze. Il Napoli ha piegato per 2-1 in Portogallo, la resistenza del Braga che si è rivelato un avversario ostico; il Real ha invece battuto per 1-0 l’Union Berlino di Bonucci con un gol nel finale. La partita del Maradona è quindi già molto importante per stabilire le gerarchie.

Per il match Garcia sembra intenzionato a confermare la difesa giovane Ostigard-Natan, per il resto massima fiducia sui soliti. Nel Real l’ex Ancelotti punta sullo stato di grazia di Bellingham

Probabili formazioni Napoli-Real Madrid

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Zielinski, Lobotka; Kvaratshkelia, Osimhen, Politano. All.: Garcia

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Nacho, Rudiger, Fran Garcia; Kroos, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti

Dove vedere Napoli-Real Madrid in diretta TV e streaming

Napoli-Real Madrid si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21.00 (mezz’ora prima) del 3 ottobre. In TV il match sarà trasmesso da Sky canale Sky Sport 1 ed in streaming su Mediaset Infinity plus e Now TV.