Champions: Icardi grazia e poi affonda lo United, gara folle tra Psv e Siviglia, cos’è successo ieri

Risultati clamorosi nel martedì di Champions. United e Onana da incubo: il Galatasay passa all'Old Trafford. Arsenal ko a Lens, suicidio Union Berlino

04-10-2023 09:49

Il martedì di Champions League non ha tradito le aspettative. Gol, spettacolo e risultati clamorosi, come la sconfitta interna del Manchester United col Galatasaray e il ko dell’Arsenal sul campo del Lens. E, ancora, il colpaccio del Braga al fotofinish con l’Union Berlino e il 2-2 pirotecnico tra Psv Eindhoven e Siviglia.

Gruppo A: disastro United, il Galatasaray espugna Manchester

Partiamo dal successo in rimonta del Bayern Monaco, che ha battuto il Copenhagen in Danimarca soltanto nel finale. Sotto di una rete, gli uomini di Tuchel hanno ribaltato il risultato con le reti di Musiala al 67′ e Tel all’83’ su assist dell’eterno Muller.

Altra gara da dimenticare per il Manchester United, ancora a zero dopo essere stato piegato 3-2 all’Old Trafford dal Galatasaray. Bocciato per l’ennesima volta l’ex Inter Onana, a Ten Hag non è bastata la doppietta di Hojlund, che sta confermando quanto di buono mostrato all’Atalanta. Icardi fa il bello e il cattivo tempo per i turchi: dopo aver sbagliato un rigore, subito dopo ha realizzato il gol del definitivo 3-2 all’81’.

Gruppo B: clamoroso in Francia, Arsenal battuto dal Lens

Ha fatto rumore la sconfitta dell’Arsenal contro il Lens, che sembra essersi definitivamente lasciato alle spalle un avvio di stagione da incubo. Gunners avanti con Gabriel Jesus, poi la rimonta dei padroni di casa con lo straordinario gol di Thomasson e il sigillo di Wahi.

Pari spettacolare tra Psv e Siviglia: succede tutto nel finale di partita: De Jong segna l’1-1 su rigore all’86’; un minuto dopo En Nesyri riporta avanti gli andalusi che poi si lasciano acciuffare al 95′ da Teze. Giochi apertissimi nel girone: Lens in testa a 4 punti, Arsenal a 3, Siviglia a 2 e Psv a 1.

Gruppo C: harakiri Union, il Braga passa in Germania

Le due partite del Gruppo C si sono concluse col medesimo risultato: il Napoli ha perso in casa col Real Madrid 2-3, il Braga ha vinto in Germania 3-2 con l’Union Berlino. Il club di Bonucci si è letteralmente suicidato, visto che conduceva per 2-0 con doppietta di Becker.

Niakate e Bruma hanno ristabilito la parità e, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Artur Jorge, i portoghesi sono riusciti a spuntarla con la rete di Castro in pieno recupero.

Gruppo D: blitz della Real Sociedad, Salisburgo al tappeto

All’Inter è bastato il gol di Thuram per superare il Benfica a San Siro e piazzarsi al primo posto nel Girone insieme alla Real Sociedad, che ha violato l’arena del Salisburgo.

Gli austriaci, vittoriosi all’esordio contro i lusitani, hanno subito l’uno-due micidiale degli spagnoli. Gara chiusa nei primi 27 minuti di gioco: dopo il vantaggio messo a referto dalla bandiera Oyarzabal, la Real Sociedad ha raddoppiato con Brais Mendez, già a bersaglio al debutto nell’1-1 con l’Inter.