Ligue 1: Gattuso è il nuovo allenatore del Marsiglia: sfida ad alta tensione per Rino

Rino Gattuso riparte dal Marsiglia e dalla Ligue 1. L'ufficialità è arrivata in serata, per l'ex tecnico di Milan e Napoli si prospetta una sfida dura in una piazza rovente

27-09-2023 23:10

Ufficiale, Rino Gattuso riparte dalla panchina del Marsiglia. Non un compito L’ex allenatore di Milan e Napoli ha trovato l’accordo ed è il nuovo tecnico dell’OM. Subentra a Marcelino, che era anche stato minacciato dagli Ultras.

Gattuso nuovo allenatore del Marsiglia

Gattuso è il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia. L’annuncio del club è arrivato in serata a ufficializzare la fumata bianca. Archiviata la non felice parentesi al Valencia a inizio anno, l’ex centrocampista azzurro è atteso da un compito certamente non semplice. L’OM è, infatti, una vera e propria polveriera con i tifosi a costringere settimana scorsa Marcelino letteralmente a scappare da Marsiglia buona ma che si è complicata nelle ultime giornate e segnata dall’eliminazione ai preliminari di Champions League per mano del Panathinaikos.

La scommessa di Longoria

A un passo dall’addio anche il presidente spagnolo del club, Pablo Longoria, che, abbandonato senza grandi spiegazioni da Igor Tudor dopo una stagione di vertice, ha però ha scelto di provare a tenere duro e affidarsi a un uomo di polso, grinta e personalità, pronto ad accentrare l’attenzione e farsi scudo per critiche e minacce. Arrivato in città in mattinata, Gattuso ha firmato dopo le ottime sensazioni ricevute nell’incontro con la dirigenza in giornata.

Gattuso atteso da un clima rovente

Nelle passate settimane, l’ex tecnico del Napoli era stato accostato a un altro club di Ligue 1, il Lione, che nonostante le voci insistenti, ha poi scelto di virare su un altro campione del Mondo azzurro, Fabio Grosso. Così, rimasto libero, Gattuso ha deciso di accettare la complicata sfida a Marsiglia. La classifica parla di un OM a quattro punti dal Best, prima forza del campionato, ma con una vittoria che manca da quattro partite, con due pareggi e un ko – il poker incassato dal Psg domenica con Jacques Abardonado come tecnico ad interim – nelle ultime tre. Per Rino non sarà semplice, ma Longoria spera di aver fatto la scelta giusta.