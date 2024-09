Juve U.23 come quella di Motta, senza Camarda Milan Futuro flop, festa rovinata al Catania

In serie C i bianconeri non sfruttano l'uomo in più e pareggiano a Monopoli, i rossoneri crollano ancora contro l'Ascoli. Padova inarrestabile

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tra prima squadra e Under 23 cambia poco: anche la Juventus di Montero, come quella di Motta, non va oltre lo 0-0 nella quarta giornata di Serie C. E non decolla neppure il Milan Futuro, che, senza Camarda, finisce al tappeto. Padova inarrestabile, il Catania non sfonda.

Serie C: Padova senza freni, Milan Futuro ko

Quattro partite e altrettante vittorie. Il Padova di Andreoletti batte l’Alcione Milano e aggancia il Renate in vetta alla classifica del Girone A di Serie C. Ai padroni di casa basta un rigore realizzato dall’ecuadoriano Kevin Varas dopo 28′ per avere la meglio sugli avversari. Nel Girone B, invece, continua ad avere difficoltà il Milan Futuro. L’undici di Bonera è stato sconfitto in casa 2-0 dall’Ascoli che vince grazie al rigore di Corazza e al raddoppio di Menna. Tante le assenze tra i rossoneri: da Bartesaghi e Zeroli, convocati in prima squadra, al golden boy Camarda, che si è ristabilito dall’infortunio alla caviglia ma è stato preservato per la sfida di mercoledì in programma con la Torres. La classifica del Milan Futuro resta deficitaria: un solo punto in tre gare. Bene Spal, Torres e Vis Pesaro che hanno superato rispettivamente Sestri Levante, Campobasso e Pontedera.

Girone C: la Juventus di Montero come quella di Motta

La seconda squadra della Juventus non riesce a far meglio della prima. Thiago Motta pareggia 0-0 in trasferta a Empoli, Montero costretto ad accontentarsi dello stesso risultato a Monopoli. I bianconeri non sono riusciti ad approfittare della superiorità numerica nella parte finale del match, quando i padroni di casa sono rimasti in dieci per l’espulsione al 77′ di Cristallo. La nota lieta è rappresentata dall’ex Roma Afena-Gyan, uno dei pochi in grado di creare grattacapi ai pugliesi. Con quattro punti in quattro gare la Juventus Next Gen resta nei bassifondi, mentre il Monopoli sale a quota 7 candidandosi così a un campionato di livello.

In 18mila a Catania ma il successo non arriva

Pubblico da Serie A per la sfida tra Catania e Picerno: in 18mila, infatti, hanno affollato gli spalti del Massimino. Ma la spinta dei tifosi contro la prima della classe non ha prodotto i tre punti. Gli etnei si sono resi pericolosi con Inglese, i lucani con il palo di Franco, ma la partita termina con un pareggio a reti bianche. Si rialza il Crotone dopo due ko di fila: il 2-0 al Messina rilancia i calabresi. Finisce 0-0 anche il derby campano tra Casertana e Turris.