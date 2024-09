Serie C: Camarda primo gol, Vos di un'altra categoria, Trapani crolla e pensa a Tesser, Taranto querela presidente Trapani

Punto storico per la seconda squadra rossonera, nel segno della stella classe 2008. Atalanta U23 trascinata da Vlahovic, super Picerno al Provinciale

Succede di tutto nella domenica di Serie C, in occasione della seconda giornata della regular season 2024-25. Il Milan Futuro di Daniele Bonera può contare sullo straordinario talento di Francesco Camarda e del neo arrivato Vos, ma non basta per centrare la prima vittoria in campionato contro il Carpi. Nel girone A vincono Padova, Vicenza e Atalanta U23, mentre nel raggruppamento centro-meridionale crolla l’ambizioso Trapani di Torrisi, già in discussione per il vulcanico presidente Antonini, che pensa ad Attilio Tesser.

Padova e Vicenza non sbagliano. Atalanta, doppietta di Vlahovic

Nel girone A, Padova a punteggio pieno grazie alla vittoria a domicilio sul campo della matricola Caldiero Terme, che porta le firme di Russini e Bortolussi. Un gol per tempo e tre punti importanti per continuare a lavorare con maggiore serenità. Primo successo in campionato per il Vicenza di Stefano Vecchi, a cui basta la rete in apertura di Carraro per avere la meglio sulla Pergolettese e dimenticare il pari all’esordio con la Giana Erminio.

Goleada dell’Atalanta U23, che liquida senza troppi problemi la pratica Novara, espugnando il “Piola” con un rotondo 0-3. Protagonista Vanja Vlahovic, autore di una splendida doppietta nella ripresa, che chiude la contesa dopo il sigillo di Vavassori all’alba dell’intervallo. Pareggio indolore fra Trento e Lecco, mentre vola la Pro Vercelli, corsara in casa del Lumezzane. 6 punti su 6 anche per i piemontesi.

Milan Futuro frenato dal Carpi, ma brillano Camarda e Vos

Segnali positivi per il Milan Futuro di Daniele Bonera. Contro il neopromosso Carpi, arriva il primo storico punto in un campionato professionistico per la seconda squadra rossonera, sconfitta alla prima dalla Virtus Entella e fermata sull’1-1 dalla formazione emiliana. Un Milan “B” trascinato dal solito Francesco Camarda, che conferma quanto di buono fatto nella Coppa Italia di categoria e trova la prima gioia personale in Lega Pro, punendo Sorzi dagli 11 metri. Rigore perfetto e pari che vale moltissimo, soprattutto in chiave emotiva. Da sottolineare l’impatto di Silvano Vos, arrivato nella sessione estiva di mercato e subentrato ad inizio ripresa per consentire al Diavolo di cambiare marcia. Giocate che potrebbero far comodo anche a Paulo Fonseca, nella bufera dopo quanto successo in Lazio-Milan.

Restando nel gruppo B, pirotecnico 2-2 tra Pescara e Torres, con i sardi che aprono le marcature nei primi 45 minuti con Scotto e poi si lasciano rimontare nella ripresa, complice la gran serata di Ferraris e Cangiano. Allo scadere, però, arriva il pari di Masala, che gela l’Adriatico-Cornacchia. Le due compagini restano appaiate in classifica a quota 4.

Il Trapani crolla contro il Picerno e pensa a Tesser

Fa rumore il tonfo del Trapani di Alfio Torrisi, asfaltato al Provinciale dal Picerno di Francesco Tomei, che si impone con un secco 0-3, confermando quanto di buono fatto contro l’Avellino di Michele Pazienza alla prima in questo campionato. Maiorino in serata di grazia, con una doppietta dal valore inestimabile, e la ciliegina sulla torta targata Volpicelli, che si ripete dopo i due gol di una settimana fa. Crollo dei granata, mai realmente in partita e ora chiamati a fare delle riflessioni sulla guida tecnica. Il vulcanico presidente Antonini pensa già all’esonero di Torrisi e allerta Attilio Tesser, attualmente libero da vincoli contrattuali, una volta salutata definitivamente la Triestina.

Il Taranto querela il presidente del Trapani

Intanto, nel girone C, non sono passate inosservate le dichiarazioni dello stesso Valerio Antonini, numero uno del Trapani intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Picerno, per tracciare un bilancio del mercato fatto e ribadire gli obiettivi societari. A far discutere, in particolare, l’invettiva contro Massimo Giove, patron del Taranto che ha annunciato settimane fa il suo disimpegno da presidente del sodalizio pugliese: “Noi abbiamo quest’anno in Serie C, come il Taranto, presieduta da un signore che l’anno scorso ci aveva venduto Antonini, giocatore su cui puntavo in maniera importantissima. Il Catanzaro lo ha poi comprato per 500.000 euro e il presidente, anche se mi dà fastidio definirlo come me, lo aveva venduto a me e voleva che io pagassi questi soldi come sponsorizzazione ad una società esterna sua, in modo che questi soldi non si sa che fine facevano. Sono pronto anche a fornire tutta la documentazione alla Federazione per dimostrare quanto sto dicendo. Peraltro, ho ancora il contratto firmato e inviato dal Trapani Calcio, che non è mai tornato firmato dal Taranto”, ha concluso Antonini.

Non si è fatta attendere la risposta formale del Taranto di Giove: “La società Taranto Football Club 1927 – si legge nella nota ufficiale del club jonico – ed il Presidente Massimo Giove provvederanno a querelare e denunciare presso le autorità giudiziarie e alla Procura Federale, il Presidente del Trapani Valerio Antonini per le dichiarazioni false e lesive rilasciate nella conferenza stampa di ieri”.