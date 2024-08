Calciomercato Serie C, gli ultimi colpi: la Ternana prende Curcio, doppio colpo dalla Samp per il Catania

In Lega Pro non mancano gli acquisti ad effetto nelle ultime 24 ore: bene gli etnei, mentre l'Ascoli si regala Tremolada sul filo di lana

Non sono mancati colpi importanti anche in Serie C, nell’ultimo giorno di questa sessione estiva di mercato. Ternana e Catania assolute protagoniste, mentre il Benevento riesce a piazzare Benedetti sulla sirena, dopo aver chiuso per Oukhadda e Borello. Beffa per l’Avellino di Michele Pazienza, che non centra l’obiettivo per la corsia destra e manca la ciliegina sulla torta.

Ternana, ricomposta la coppia Cianci-Curcio. Ascoli, all-in su Tremolada

La Ternana di Ignazio Abate, costruita dal tandem Foresti-Capozucca, si laurea con merito regina del mercato nel mese di agosto, ritagliandosi un ruolo da protagonista con acquisti di spessore e innesti funzionali al gioco dell’ex terzino destro del Milan. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Pietro Cianci, infatti, le Fere sono riuscite a mettere le mani anche su Alessio Curcio, veterano della categoria, rientrato al Catanzaro al termine del prestito alla Casertana.

Nel girone B, bene anche l’Ascoli al foto-finish: superati i problemi societari, che hanno accompagnato la sanguinosa retrocessione, il Picchio si è rialzato portando a casa calciatori importanti come Achik, Corazza e il jolly Tremolada, il cui acquisto è stato formalizzato proprio il 30 agosto. Marsura e Silipo restano elementi interessanti, mentre la difesa è stata rinforzata con Curado del Catania.

Catania scatenato: doppio colpo dalla Sampdoria

Matteo Stoppa ed Ertijon Gega sono gli ultimi due movimenti in entrata di un Catania che ha cambiato pelle durante questo calciomercato. Mimmo Toscano e Daniele Faggiano non potevano tradire le aspettative di una piazza che si è completamente affidata all’esperienza e alla mentalità vincente dei due componenti dell’area tecnica rossoazzurra, supervisionata dal vicepresidente Grella e dal patron Ross Pelligra, pronto a viaggiare sull’asse Italia-Australia per seguire il suo Catania.

Stoppa non ha certo bisogno di presentazioni, essendo un classe 2000 che vanta già più di 30 presenze in Serie B e oltre 100 apparizioni in Lega Pro. Fantasista dai piedi buoni, andrà ad inserirsi nella batteria dei trequartisti alle spalle del punto di riferimento avanzato degli etnei. Adriano Montalto e Roberto Inglese, arrivati per sostituire Samuel Di Carmine e Pietro Cianci, avranno il loro assistman.

Sempre dalla Sampdoria, insieme a Stoppa, è approdato in Sicilia anche Gega, difensore albanese classe 2001, alto 1.94m. Un gigante buono per mister Toscano, che completa così il pacchetto arretrato, affidandosi al centrale ex Alessandria e Vis Pesaro.

Brilla il centrocampo del Catania, che ha accolto in estate calciatori del calibro di Verna e Di Tacchio, prelevati rispettivamente da Catanzaro e Ternana, senza dimenticare Gregorio Luperini, una certezza in terza serie, pur essendo reduce da un’esperienza agrodolce con la maglia delle Fere in cadetteria. In C, nel recente passato, ha vissuto stagioni esaltanti con i colori del Palermo, centrando il salto di categoria sotto la gestione Silvio Baldini. Ora, il Catania, per centrare il medesimo obiettivo.

Benevento, entrate ed uscite nel finale. Beffa Avellino

Il Benevento di Oreste Vigorito, prossimo avversario del Catania, chiude il suo mercato estivo con un doppio colpo in entrata e un importante movimento in uscita. Il dt Marcello Carli è riuscito ad arricchire in extremis il reparto difensivo di Gaetano Auteri con Oukhadda del Modena, che ieri ha svolto il suo primo allenamento in giallorosso. Arriva per sopperire alle assenze degli infortunati Meccariello e Tosca, che hanno recentemente riportato lesioni muscolari agli adduttori. L’ultimo giorno ha regalato all’ex tecnico di Catanzaro e Pescara, tra le tante, anche l’attaccante Borello, talento che consente al Monopoli di registrare una plusvalenza non indifferente.

Sul fronte cessioni, la società è stata per settimane alle prese con la risoluzione di Gaetano Letizia, esterno difensivo che vantava un ingaggio da 450.000 euro a stagione, complice il doppio salto dei sanniti dalla C alla A. Un divorzio avvenuto a pochi giorni dalla chiusura, con incentivo all’esodo che peserà inevitabilmente sulle casse del numero uno del Benevento. Letizia, dal canto suo, potrebbe trasferirsi alla Salernitana a parametro zero. Proprio sulla sirena, invece, è stato depositato il contratto di Benedetti al Trapani. Il laterale va a rinforzare una diretta concorrente, ma nel Sannio avrebbe difficilmente trovato spazio, tenendo conto di una condizione fisica non ottimale, condizionata da un serio problema al ginocchio (curato a Bologna in estate, ndr).

Sempre nel girone C, nessun sussulto per l’Avellino, che ha provato fino all’ultimo a definire con il Monopoli lo scambio Sannipoli-Viteritti, finendo fuori tempo massimo: l’ex Latina sarebbe finito in prestito ai gabbiani, mentre l’esterno classe ’94 avrebbe fatto il percorso inverso, firmando un biennale con i Lupi. Niente da fare, con gli irpini che hanno portato a termine un totale di 27 operazioni, più l’imminente risoluzione di Jacopo Dall’Oglio, diretto alla Reggina in Serie D. Importante la separazione last minute con Michele Marconi, considerando l’ingaggio da oltre 300.000 euro percepito dal calciatore toscano. Tribuzzi, Sounas e Redan gli innesti più importanti della gestione Perinetti.