Serie C, Catania-Benevento e Altamura-Foggia i big-match: orari, info e dove vedere in tv la seconda giornata

Pronti-via con la seconda giornata di Serie C con tanti match interessanti in programma, a partire dal derby pugliese e dalle sfide delle seconde squadre di Serie A: il palinsesto

Si accende il semaforo verde sulla seconda giornata di Serie C e le sfide importanti in programma sono molte, a partire dalla seconde squadre dei club di Serie A (Juve Next Gen, Milan Futuro e Atalanta U23) che devono tutte rifarsi dopo le sconfitte nei match d’esordio. Fiamme previste anche in Puglia con il derby tra Altamura e Foggia. Il turno si concluderà lunedì con Catania-Benevento.

La Juve vola a Caserta, derby Altamura-Foggia

L’Alcione dopo l’esordio con vittoria sul campo dell’Atalanta u23 si candida a sorpresa del campionato e vuole subito ripetersi contro la Virtus Verona, una squadra ostica e da non sottovalutare. I giovani bergamaschi invece sfideranno il Novara, che viene dal pareggio interno con la retrocessa FeralpiSalò. Subito un altro test importante per la Juve Next Gen, già strigliata da Montero dopo la sconfitta in casa contro l’Audace Cerignola, che ora ospiterà il Messina. Anche il Milan Futuro di Camarda deve rialzare la testa e rifarsi dopo l’1-0 subito a Chiavari contro l‘Entella e potrà farlo affrontando il Carpi. In programma anche il derby di fuoco tra Altamura e Foggia e una sfida dal sapore di Serie A tra Catania e Benevento. A seguire tutte le altre gare del secondo turno di Serie C.

Dove vedere la Serie C: diretta tv e streaming

Sky trasmette in diretta tv e in streaming tutte le partite del campionato, i playoff/playout e anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Tutte le partite si possono vedere in streaming anche su Now.

RaiSport trasmette una partita in chiaro ogni settimana: controlla il palinsesto sulla Guida Tv di Virgilio Sport

Serie C, il programma e il palinsesto della 2ª giornata

Venerdì 30 agosto

Ore 20:45

Perugia-Spal su Sky Sport 253 e NOW

su Sky Sport 253 e NOW Casertana-Juventus Next Gen su Sky Sport 254 e NOW

su Sky Sport 254 e NOW Lucchese-Gubbio su Sky Sport 255 e NOW

su Sky Sport 255 e NOW Taranto-Latina su Sky Sport 256 e NOW

su Sky Sport 256 e NOW Alcione Milano-Virtus Verona su Sky Sport 257 e NOW

su Sky Sport 257 e NOW Pontedera-Ternana su Sky Sport 258 e NOW

su Sky Sport 258 e NOW Audace Cerignola-ACR Messina su Sky Sport 259 e NOW

Sabato 31 agosto

Ore 18:00

Campobasso-Legnago Salus su Sky Sport 256 e NOW

su Sky Sport 256 e NOW Renate-Feralpisalò su Sky Sport 257 e NOW

su Sky Sport 257 e NOW Giana Erminio-Pro Patria su Sky Sport 258 e NOW

Ore 20:45

Unione Clodiense-Triestina su Sky Sport 255 e NOW

su Sky Sport 255 e NOW Rimini-Virtus Entella su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e NOW Monopoli-Sorrento su Sky Sport 257 e NOW

su Sky Sport 257 e NOW Sestri Levante-Pineto su Sky Sport 258 e NOW

Domenica 1° settembre Ore 18:00 Milan Futuro-Carpi su Sky Sport 253 e NOW

su Sky Sport 253 e NOW Novara-Atalanta U23 su Sky Sport 254 e NOW

su Sky Sport 254 e NOW Caldiero Terme-Padova su Sky Sport 255 e NOW

su Sky Sport 255 e NOW Pergolettese-L.R. Vicenza su Sky Sport 256 e NOW

su Sky Sport 256 e NOW Potenza-Turris su Sky Sport 257 e NOW

su Sky Sport 257 e NOW Trento-Lecco su Sky Sport 258 e NOW

su Sky Sport 258 e NOW Lumezzane-Pro Vercelli su Sky Sport 259 e NOW Ore 20:45 Pescara-Torres su Sky Sport 253 e NOW

su Sky Sport 253 e NOW Trapani-AZ Picerno su Sky Sport 254 e NOW