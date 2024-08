Serie C: Juve U.23, Montero prende 4 gol in casa, Pescara corsaro, Taranto ko, pari tra Spal e Ascoli

Sette anticipi del venerdì in Serie C. Andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto in attesa degli altri match in programma tra oggi e domani

Anche la Serie C edizione 2024/2025 ha finalmente visto la luce. Ieri si sono infatti giocate ben sette partite del terzo torneo nazionale in ordine gerarchico. Non è cominciata bene l’avventura di Paolo Montero sulla panchina della Juve Next Gen che in casa ha perso 3-4 contro l’Audace Cerignola. Il Pescara, invece, è riuscito a prendersi i tre punti a Terni mentre Spal e Ascoli non sono andate oltre ad un pareggio. Esordio amaro pure per il Taranto, caduto a Giugliano.

Nel Girone A il Novara ferma la Feralpisalò

Nel Girone A si è giocata solamente una gara. Ed è peraltro terminata senza reti. Ci riferiamo all’incontro della grande favorita Feralpisalò che ha impattato 0-0 contro il Novara. Il risultato è chiaramente favorevole alla formazione ospite, anche in virtù delle aspettative che circondano il team lombardo considerato come uno dei favoriti alla promozione. Gli azzurri di Giacomo Gattuso hanno fatto una prestazione prettamente difensiva, salvo tentare poi il forcing finale che per poco non andava addirittura a buon fine.

Girone B: vince solo il Pescara

C’è più da raccontare nel Girone B dove sono stati disputati 3 anticipi. L’unica squadra ad aver vinto è stata il Pescara, corsaro a Terni contro la Ternana. Mentre tiene banco l’argomento mercato, con diversi nomi in entrata e in uscita, i biancazzurri hanno fatto il colpaccio con le reti di Pellacani e Dagasso. A nulla è valso il sigillo umbro di Carboni. Spettacolo tra Spal e Ascoli ma un punto a testa con la rimonta ferrarese dopo l’illusorio doppio vantaggio bianconero. 0-0 infine tra Pineto e Lucchese.

Parte male la Juve Next Gen nel Girone C

Chiudiamo con il Girone C nel quale la notizia più sorprendente è il ko della Juve Next Gen in casa con l’Audace Cerignola. Cuppone (doppietta) e Salvemini hanno immediatamente indirizzato l’incontro verso il team pugliese, la reazione dei bianconeri c’è stata ma tardiva per il 3-4 finale. Palumbo ha provato a rimettere le cose a posto prima della sentenza firmata da Gagliano. Nel finale i piemontesi hanno reso meno pesante il divario con con Amaradio e Stivanello. Vince anche il Giugliano sul Taranto: 1-0 su rigore di Romano.