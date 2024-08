Serie C: il Milan Futuro parte male, Avellino travolto, frena il Vicenza

Falsa partenza per i baby rossoneri di Bonera contro l'Entella. Show del Picerno contro i biancoverdi di Pazienza: tutti i risultati

La Serie C apre il sipario e vanno in scena già copioni inaspettati. L’Avellino, tra le candidate alla lotta la vertice, si scioglie a Picerno e subisce un poker che fa sognare i lucani. Male la prima per il Milan Futuro di Camarda, che torna da Chiavari senza punti.

Impresa Giana a Vicenza, Milan subito ko

Il Milan Futuro segue la scia dei grandi e anche gli stessi risultati: i baby rossoneri iniziano la stagione di Serie C con una sconfitta contro l’Entella, dopo le ottime prime prestazioni in Coppa Italia. Decisivo il gol di Corbari nella ripresa. Copia e incolla anche per Gubbio e Arezzo, che di corto muso superano Sestri Levante e Campobasso.

Nel girone A la Giana Erminio ferma il Vicenza: Ferri porta in vantaggio gli ospiti, poi pareggia Morra e al 47′ cambia il copione del match con l’espulsione di Lamesta. Ma nonostante l’uomo in meno i biancazzurri restano in partita e non abbassano la testa neanche dopo la rete del momentaneo 2-1 di Zamparo all’80’ e a tre minuti dallo scadere ci pensa Piazza a siglare il gol del pari.

Al Lecco basta un autogol di Salvi per conquistare i tre punti contro la neo promossa Clodiense. Stesso risultato anche per il Renate che vince sul campo della Pro Patria grazie al guizzo di Egharevba e per il Lumezzane contro la Virtus Verona.

Debacle Avellino, poker Picerno

Il campionato di Serie C dell’Avellino parte malissimo e torna da Picerno con quattro gol nel bagagliaio. Dopo un primo tempo con pochi squilli, il match si stappa nella ripresa: al 65′ Pagliai sblocca la sfida, dopo dieci minuti replica Volpicelli che poi all’87’ fa anche il tris, i biancoverdi al 91′ realizzano il gol della bandiera con Gori, ma a pochi istanti dal triplice fischio subiscono il poker firmato Vitali. Una brutta partenza per Pazienza. Il Potenza strappa un buon punto a Messina grazie al graffio di Verrengia al 97′. Tre punti anche per il Monopoli contro la Turris: decisivi Vazquez e Pace.

Serie C, i risultati

GIRONA A

Lecco-Clodiense 1-0

Pro Patria-Renate 0-1

Virtus Verona-Lumezzane 0-1

Vicenza-Giana Erminio 2-2

GIRONE B

Gubbio-Sestri Levante 1-0

Arezzo-Campobasso 1-0

Virtus Entella-Milan Futuro 1-0

GIRONE C