Il Milan Futuro incanta: Liberali show sotto gli occhi di Ibra in Coppa Italia

Buona la prima per la seconda squadra rossonera: il numero 10 apre le marcature, poi doppietta di Jimenez. Testa al Novara

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il debutto del Milan Futuro non avrebbe potuto essere più convincente. La seconda squadra rossonera ha esordito nella Coppa Italia di Serie C con una prestazione impeccabile, travolgendo il Lecco con un netto 0-3. Oltre al risultato, a brillare sono stati i giovani talenti rossoneri, sotto lo sguardo attento di Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca, presenti in tribuna per l’occasione.

Il match è stato deciso dai gol di Liberali e dalla doppietta di Jimenez, ma va menzionata anche la parata decisiva di Nava su rigore. Tra tutti, però, ha spiccato il numero 10, autore del gol che ha aperto le marcature. Una partenza che fa ben sperare per il futuro di questa squadra in vista del campionato di Serie C che inizierà il prossimo 25 agosto.

Tanta Primavera nel Milan Futuro: piegato il Lecco

Bonera si è affidato a una formazione composta per 7/11 dai giovani della Primavera della scorsa stagione. Il tecnico rossonero ha optato per un 4-2-3-1, ispirato proprio dalla prima squadra di Fonseca. Tra i pali, Nava ha difeso con sicurezza, mentre la linea difensiva era composta da Jimenez, Minotti, Bartesaghi e Bozzolan. In mediana, Zeroli e Sandri hanno dato equilibrio, mentre sulla trequarti Cuenca, Liberali e Sia hanno supportato l’unica punta, Camarda. Possesso palla, intensità e valorizzazione del talento dei giovani: queste sono state le parole chiave del Milan Futuro, che ha dominato il Lecco, recentemente retrocesso in Serie C, conquistando il passaggio del turno in Coppa Italia.

La prestazione dei giovani rossoneri è stata più che positiva, con Liberali che ha sbloccato il risultato approfittando di un errore difensivo avversario, superando Furlan e insaccando con freddezza. All’inizio della ripresa, Nava, figlio d’arte, ha mostrato il suo valore parando un rigore calciato da Beghetto, assegnato dopo un fallo di Sia. Nel secondo tempo, è stato Jimenez a prendersi la scena, siglando una doppietta che ha messo al sicuro la vittoria. Con un netto 0-3, il Milan Futuro ha staccato il pass per il prossimo turno, dove affronterà il Novara sabato 17 agosto.

Liberali incanta: chi è il classe ’07

Classe 2007, Mattia Liberali ha incantato il pubblico del Rigamonti con una prestazione sorprendente. Il giovane talento rossonero ha sicuramente impressionato Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca, presenti sugli spalti, che avevano già notato il suo potenziale durante la tournée americana. Sempre alla ricerca del pallone, Liberali parte dalla trequarti ma è in grado di farsi trovare ovunque sia necessario per eseguire la giocata giusta.

Già noto per le sue prestazioni con l‘Italia U17, con cui ha conquistato l’Europeo di categoria, Mattia Liberali ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori grazie al brillante gol contr i pari età dell’Inghilterra. Ora, il giovane talento ha l’opportunità di sorprendere anche con la maglia del Milan. Definito “il nuovo Foden” da Costacurta, Liberali ha affinato le sue capacità calcistiche tra La Dominante e il Milan, dove ha vinto il titolo di Campione d’Italia con l’Under 15. Pronto a far parlare di sé, Liberali sembra destinato a un futuro luminoso sul palcoscenico nazionale.

Bonera: “Consapevoli della qualità dei nostri ragazzi”

Non può che essere felice anche mister Bonera, che al termine della sfida contro il Lecco ha commentato così il match: “Siamo consapevoli della qualità della nostra rosa. I ragazzi hanno interpretato bene il primo tempo, ma non sono soddisfatto della ripresa, specialmente i primi 15 minuti. Questo è un percorso iniziato un mese fa, l’età media è stata di 19 anni ed è normale avere blackout. Il Milan ha dei talenti nel settore giovanile e noi dobbiamo aiutarli ad esprimersi al meglio, ma daremo loro anche il tempo di sbagliare”.