Calciomercato Milan, ora si accelera: Pavlovic a un passo, Emerson e Fofana nel mirino e c’è la grana portiere

Ore frenetiche per i rossoneri: preso il difensore serbo si stringono i tempi per il terzino. Poi sarà assalto al centrocampista, con un occhio anche al portiere.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il calciomercato del Milan sta finalmente entrando nel vivo. Dopo Alvaro Morata, il club rossonero è vicino al secondo acquisto di livello della sessione col difensore Strahinia Pavlovic. Dopodiché il Diavolo non si fermerà certamente qui: le altre due piste calde riguardano il terzino e il centrocampista centrale. Già individuati i nomi giusti che rispondono ai profili di Emerson Royal e Youssouf Fofana. Sono trattative non semplici ma che si proverà a portare a termine in tempi relativamente brevi. Infine, c’è il capitolo portiere a tenere banco…

Pavlovic secondo colpo dopo Morata

Paulo Fonseca lo sa bene: il mestiere di allenatore richiede tanta pazienza. Il suo Milan di fatto non esiste ancora, dal momento che ci sono numerosi ruoli cardine da coprire. Il primo ormai è andato con Strahinia Pavlovic che ha effettuato le visite mediche ed è in attesa soltanto di comunicato ufficiale per il suo approdo in rossonero. Il gigante serbo è costato 18 milioni di euro più di 2 di bonus e sta per firmare un contratto di 5 anni ad 1,5 milioni l’anno. Non un colpo low cost ma sicuramente in linea con i desiderata del club.

Emerson a un passo. Intrigo Fofana

Se è vero che con la pancia piena si ragiona meglio, sistemata la difesa il Milan può concentrarsi più tranquillamente sugli altri reparti da sistemare. Concetto più che mai relativo, alla luce delle lacune della rosa, dell’infortunio di Florenzi e dei possibili giocatori ancora oggi in uscita. Per Emerson Royal la distanza col Tottenham è ormai minima: ballano un paio di milioni ma anche in questo caso l’affare si farà. Più complicato il discorso centrocampo con il Monaco che ha ribadito di vendere Fofana solamente alle proprie condizioni. Richiesta: 35 milioni. Offerta: 17. Ergo, non ci siamo ancora anche se nulla è perduto.

Si cerca un portiere: ecco le opzioni possibili

Infine, c’è anche il discorso del portiere da affrontare. Detto che i pali sono ben blindati da Mike Maignan, occorre comunque trovare una degna alternativa al francese che renda meno amaro l’infortunio di Sportiello (out almeno due mesi). Lorenzo Torriani, classe 2005, non offre ancora la giuste garanzie. Ecco che allora si può pensare ad uno svincolato: magari l’ex romanista Rui Patricio o Loris Karius che cerca squadra in Italia per stare accanto alla moglie Diletta Leotta. Anche Scuffet del Cagliari non è un’ipotesi da scartare a priori.