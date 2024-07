Milan, Florenzi stagione finita: crociato rotto, sarà operato e il sostituto è stato già scelto

Florenzi sarà costretto a saltare quasi tutta la stagione che sta per avere inizio a causa di un infortunio a crociato e menisco del ginocchio destro rimediato in amichevole contro il Manchester City

Brutte notizie in casa Milan dopo la bella vittoria per 3-2 in amichevole contro il Manchester City. Dopo essere uscito per un infortunio contro i citizens, Alessandro Florenzi si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un danno legamento e meniscale al ginocchio destro che lo obbliga a operarsi e – con tutta probabilità – a considerare già terminata la stagione che sta per prendere il via. I rossoneri intanto hanno da tempo individuato quello che potrebbe essere il suo sostituto.

Florenzi, stagione finita prima ancora dell’inizio

Dal successo per 3-2 sul Manchester City non arrivano solo buone notizie per il Milan. Uscito in lacrime per un infortunio in seguito a uno scontro con Erling Haaland, Alessandro Florenzi sarà costretto a operarsi al ginocchio destro, che ha subito danni al crociato e al menisco. Il terzino rossonero tornerà dunque in Italia per l’operazione, ma con ogni probabilità la sua stagione può già considerarsi terminata ancora prima di iniziare.

Florenzi e una carriera costellata da infortuni

Una vera e propria sventura per Florenzi – che puntava a ritagliarsi un ruolo più centrale sotto la guida di Paulo Fonseca -, che già in passato – quando vestiva la maglia della Roma – si era rotto in due occasioni il crociato venendo obbligato a un anno di stop e nel 2022 era stato costretto a lungo ai box per un infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra.

Emerson Royal il sostituto scelto

Vista l’entità dell’infortunio di Florenzi, il Milan potrebbe accelerare per Emerson Royal. Il terzino destro brasiliano è da tempo un obiettivo dei rossoneri, che hanno già avviato i primi, positivi, contatti con il Tottenham proprietario del cartellino. La trattativa tra il Diavolo e i londinesi appare a buon punto e per chiudere manca solo l’ultimo step, che il Milan potrebbe provare a colmare già in settimana.