Milan, Fonseca ringrazia i millennials ma li manda via: la sorpresa su chi può rimanere

Il tecnico rossonero soddisfatto dopo il successo nella tournèe in Usa in amichevole con il City di Guardiola, arrivano anche indicazioni di mercato

Primi sorrisi per il Milan: la vittoria nella prima amichevole in Usa contro il Manchester City dà fiducia ed autostima. Erano pochi i big in campo nella squadra di Guardiola (ma c’era Haaland, che ha anche segnato, oltre a Grealish, Phillips ed Ederson) ma anche i rossoneri hanno schierato la squadra-B imbottita di giovani. Primo tempo interessante, secondo tempo dai due volti ma col gol vittoria di Nasti, immediatamente successivo al ritorno al dominio del gioco dei rossoneri dopo un inizio ripresa difficile. Fonseca si dice soddisfatto del test.

Fonseca apre le porte a cessione dei giovani

Il tecnico portoghese dice: “Molti giovani stanno avendo l’opportunità di lavorare con noi perché hanno qualità. Qui hanno fatto tutti bene, hanno coraggio e personalità. Chi resterà con noi? Non ho ancora deciso, bisogna vedere molti aspetti. Alcuni faranno fatica a giocare, come Colombo con Morata e Jovic. Hanno bisogno di giocare, ed è meglio che vadano. Per altri, vedremo”. Libera interpretazione, secondo la Gazzetta: sarà difficile per tutti ma Liberali, Torriani e forse Jimenez hanno mezza chance più degli altri.

Le note positive della gara col City

Fonseca elenca cosa gli è piaciuto nel 3-2 al City: “Stiamo cominciando a vedere le nostre intenzioni. Dobbiamo migliorare il timing nel fare le cose e su questo sono attivo: fare arrivare i giocatori con i tempi e nelle posizioni giuste. Sappiamo che per noi è importante avere la palla, vogliamo attirare gli avversari per trovare spazio e accelerare. La squadra ha fatto bene, uno dei punti positivi è stata la capacità di maneggiare la palla”.

La sorpresa è stata la prova positiva di Saelemaekers che era piaciuto anche contro il Rapid Vienna. “Alexis è un giocatore che mi piace molto per la sua qualità – ha detto Fonseca -. È uno di quelli che tutti gli allenatori vogliono avere, perché può giocare in molte posizioni. Ha fiducia, mi piacerebbe che restasse”. A destra, invece, Samu Chukwueze è un giocatore diverso rispetto all’inizio dello scorso anno: “Un anno fa non ho cominciato il ritiro, sono arrivato dopo, ora ci sono dall’inizio. Mi sento bene, il nuovo allenatore mi piace, mi ha dato un’opportunità ed è importante che qualcuno ti dia fiducia. I tifosi vedranno un nuovo Samu in questa stagione”.

Sul mercato piace Konè

Capitolo mercato. Con la trattativa per Youssouf Fofana che si è rallentata negli ultimi giorni per via delle richieste del Monaco ritenute eccessive, il Milan esplora altre alternative in mezzo al campo. E in particolare si tratta di Manu Konè, centrocampista francese impegnato ai Giochi Olimpici e tesserato dal Borussia Moenchengladbach. Viene valutato 15 milioni di euro, dunque più o meno la cifra che i rossoneri avevano pensato di stanziare per il mediano.