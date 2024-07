Milan, dopo l’episodio col Rapid Vienna scoppia rivolta sul web: c'entra Marotta

Esordio senza squilli per Fonseca, solo pari con gli austriaci anche se qualcosa di buono si è visto ma a far discutere i tifosi è un'altra vicenda

Mancavano i nazionali e quelli che saranno acquistati, in campo c’erano anche giocatori destinati ad essere ceduti ed è anche per questi motivi che va preso con le molle l’esordio di Fonseca sulla panchina del Milan che ieri ha pareggiato 1-1 con il Rapid Vienna in amichevole. Le idee del tecnico portoghese però si iniziano a vedere ma a scatenare le polemiche è stato un rigore solare non assegnato nel finale.

Le differenze tra Fonseca e Pioli

Sta cambiando pelle il Milan e si comincia a vedere: rispetto alla squadra di Pioli ora si va più alla ricerca del possesso e della costruzione dal basso, sfruttando molto il portiere. Fonseca vuole non solo un gioco più orizzontale per controllare il ritmo della partita e tenere la giusta distanza fra i reparti, ma anche subire meno reti rispetto allo scorso anno. A Vienna il Milan ha dato dimostrazione di voler essere decisamente più compatto rispetto alla passata stagione.

Cosa non funziona ancora nel Milan

Da rivedere la fase offensiva: si è visto davvero poco ieri, soprattutto nel primo tempo dove si registra solo un tiro sbilenco di Pobega. Nel secondo tempo le cose sono cambiate con l’ingresso in campo di Bennacer e Florenzi ma soprattutto Saelemaekers e Maldini, che hanno dato velocità ed imprevedibilità all’attacco del Milan, entrando attivamente all’azione del gol del Diavolo segnato da Florenzi prima del pari dei locali all’88’.

Il rigore non visto dall’arbitro

E proprio su Saelemakers è stato ignorato un rigore solare nei minuti finali- Il belga, infatti, è stato colpito al polpaccio da un avversario che accorreva alle sue spalle, finendo a terra dolorante. L’arbitro – l’austriaco Patrick Koscielnicki – che era lì a pochi passi, ha fatto proseguire l’azione senza fischiare il penalty per i rossoneri. Ovviamente non c’era il Var.

Le proteste dei tifosi: “E’ già Marotta League”

Fioccano le reazioni sul web: “Neanche nelle amichevoli ci fischiano un rigore, tutto come dovrebbe andare” e poi: “La Marotta league è influente anche nelle amichevoli” e anche: “Tra l’altro, se ho visto bene, ci sono due interventi sulle gambe del giocatore. Ma come si fa“, oppure: “Vergognoso”.

C’è chi scrive: “Anche nelle amichevoli siamo messi così?! Cosa deve succedere per vedersi fischiare un calcio di rigore???” e poi: “Aal Milan non regalano rigori per fargli vincere le amichevoli. Anzi, non danno nemmeno quelli che ci sono” e ancora: “Marotta già a lavoro” , oppure: “Dite a Marotta che era un’amichevole” e infine: “Giusto così i ragazzi si devono allenare anche a questo, la Marotta League mica va in vacanza chissà il buon don Bepe cosa starà cucinando quest’anno tra un affitto a nero e le solite manovre in Figc”.