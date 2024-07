Rapid Vienna-Milan 1-1: primo tempo horror, poi Florenzi segna il primo gol dell'era Fonseca

Esordio con beffa finale per l'ex allenatore della Roma, a pochi giorni dalla partenza per la tournée negli Stati Uniti: bene Maldini e Bennacer, male Adli

Primo test stagionale per il Milan di Paulo Fonseca, ospite del Rapid Vienna all’Allianz Stadion, a meno di un mese dall’inizio della Serie A 2024-25. In attesa del rientro dei nazionali, l’ex allenatore della Roma ha avuto modo di provare il suo 4-2-3-1, ruotando i giocatori attualmente a disposizione nell’arco dei 90 minuti. Florenzi segna il primo gol della nuova era, con i cambi effettuati nell’intervallo che hanno conferito dinamismo e imprevedibilità alla formazione rossonera.

Rapid Vienna-Milan 1-1: primo tempo horror, poi Florenzi accende la luce

Contrariamente alle indicazioni social fornite da Zlatan Ibrahimovic all’alba della stagione sportiva, Paulo Fonseca schiera il suo primo Milan con il 4-2-3-1, approfittando della presenza del giovanissimo Mattia Liberali, classe 2007 molto abile nel galleggiare sulla trequarti offensiva, già diventato virale sul web per il gol realizzato con la maglia della nazionale U17 contro i pari categoria dell’Inghilterra. Primo tempo difficile per i rossoneri, che non riescono mai a rendersi pericolosi dalle parti di Hedl e rischiano in diverse occasioni di capitolare. I legni della porta di Sportiello e l’imprecisione degli austriaci consentono al Diavolo di arrivare all’intervallo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa, Fonseca rivoluziona completamente l’undici titolare. Maggiore equilibrio in mezzo al campo, con Florenzi insolitamente al fianco di Bennacer e il tandem Tomori-Kalulu a dare sicurezza al pacchetto arretrato. La freschezza atletica di Saelemaekers e i movimenti di Maldini permettono al Milan di sviluppare la manovra più rapidamente, fino a trovare il primo gol stagionale con l’inserimento di Florenzi, bravo a sfruttare l’azione costruita da Bennacer e Maldini. Gestione nell’ultimo terzo di gara, con la beffa finale targata Furkan Demir: l’esterno offensivo del Rapid, appena entrato, trafigge il povero Torriani, approfittando di una clamorosa disattenzione di Bakoune, disattento in marcatura.

Top e Flop del Milan

TOP

Florenzi voto 6,5: Schierato a sorpresa davanti alla difesa, complici le tante assenze, entra e decide la partita, inserendosi con i tempi giusti sul bel cross di Daniel Maldini e punendo Niklas Hedl con un piatto al volo che si infila sotto la traversa.

voto 6,5: Schierato a sorpresa davanti alla difesa, complici le tante assenze, entra e decide la partita, inserendosi con i tempi giusti sul bel cross di Daniel Maldini e punendo Niklas Hedl con un piatto al volo che si infila sotto la traversa. Saelemaekers voto 6,5: Impatto positivo sul match, per uno dei giocatori che non rientra nel progetto tecnico di Fonseca, nonostante la super stagione con la maglia del Bologna. Servono 15 milioni per strapparlo al Milan.

voto 6,5: Impatto positivo sul match, per uno dei giocatori che non rientra nel progetto tecnico di Fonseca, nonostante la super stagione con la maglia del Bologna. Servono 15 milioni per strapparlo al Milan. Liberali voto 6: Intraprendenza e spensieratezza del numero 30 rossonero, che a 17 anni ha voglia di mettersi in mostra. Approccia con personalità, poi si perde alla distanza.

FLOP

Gabbia voto 5: Piuttosto lento e impacciato in fase di impostazione e quando si tratta di correre all’indietro, in occasione delle ripartenze austriache.

voto 5: Piuttosto lento e impacciato in fase di impostazione e quando si tratta di correre all’indietro, in occasione delle ripartenze austriache. Adli voto 5: Tanti errori tecnici del centrocampista francese, che ha recentemente lasciato la maglia numero 7 al neo arrivato Morata. Scarsa lucidità in fase di possesso.

voto 5: Tanti errori tecnici del centrocampista francese, che ha recentemente lasciato la maglia numero 7 al neo arrivato Morata. Scarsa lucidità in fase di possesso. Colombo voto 4,5: Già con la testa ad Empoli, tocca pochissimi palloni e non partecipa attivamente alla manovra offensiva del Milan.

Le reazioni social dei tifosi del Milan: c’è chi rimpiange Pioli

Il primo undici scelto da Paulo Fonseca non ha certo convinto i tifosi del Milan, pur essendo soltanto al 20 luglio. Sui social, tra ironia e un pizzico di nostalgia, c’è già chi rimpiange Stefano Pioli, sostituito dal manager portoghese. Dall’inflazionato “Ridatemi Pioli” ad una difesa “partita benissimo”, come sottolinea un utente su X con un amaro sorriso. La coppia Thiaw-Gabbia, strutturata fisicamente e ancora non al top della condizione, ha faticato non poco contro la brillantezza degli attaccanti del Rapid, che giovedì prossimo si giocheranno il pass per il “super girone” dell’Europa League contro il Wisla Cracovia.

Poche soluzioni offensive, come testimonia il commento di un sostenitore rossonero, stizzito dalla scarsa intraprendenza nei primi 45 minuti: “Capisco che sia pre campionato però i primi 25 minuti di Fonseca sono così distribuiti: 300 passaggi, 280 indietro…”. E dopo la beffa finale, ce la si prende con lo sfortunato Bakoune, colpevole sul gol del Rapid: “Nemmeno nel Milan Futuro può giocare, scarso come pochi. Imbarazzante”, si legge sul web.

Davanti, però, mancavano ancora due calciatori chiave come Rafa Leao e Alvaro Morata, in vacanza come Mike Maignan e Theo Hernandez, reduci da un buonissimo Europeo con le rispettive nazionali. Al capitano della Spagna, in particolare, il compito di non far rimpiangere un ariete del calibro di Olivier Giroud, approdato al Los Angeles FC.

Il tabellino di Rapid Vienna-Milan

RAPID VIENNA (4-4-2): N. Hedl, Raux-Yao, Beljo (dal 60′ Dursun), Cvetkovic (dal 60′ Hofmann), Sangaré, Seidl (dal 46′ Burgstaller), Schaub (dal 73′ T. Hedl), Jansson (dall’83’ Demir), Auer, Bolla (dal 46′ Oswald), Grgic.

A disposizione: Goschl, Gartler. Allenatore: R. Klauss.

MILAN 1T (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Thiaw, Terracciano;Adli, Pobega; Chukwueze, Liberali, Traoré; Colombo.

MILAN 2T (4-2-3-1): Torriani; Bakoune, Kalulu, Tomori, Jimenez; Bennacer, Florenzi; Cuenca, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Maldini.

A disposizione: Longoni, Bonomi, Coubis. Allenatore: P. Fonseca.

Arbitro: Koscienici (AUT).

Marcatori: Florenzi 64′, Demir 89′.

I prossimi impegni del Milan: il programma delle amichevoli negli USA

La prossima settimana, il Milan di Paulo Fonseca volerà negli Stati Uniti per continuare la preparazione ed affrontare gli impegni previsti dal Soccer Champions Tour 2024, torneo a cui prenderanno parte alcune grandi del calcio europeo, come Manchester City, Real Madrid e Barcellona. In quest’ordine, i rossoneri sfideranno Citizens, Blancos e blaugrana, dal 28 luglio al 7 agosto.

Questo il programma delle amichevoli del Milan di Fonseca, in occasione del Soccer Champions Tour 2024: