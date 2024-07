Il Milan baby ne fa 3 al City di Guardiola e Haaland: paura per Florenzi

I giovani Colombo e Nasti portano in gloria il Diavolo di Paulo Fonseca. Tra le note stonate gli errori difensivi di Tomori e il crack dell'ex Roma

D’accordo, sarà pure calcio di luglio ma battere il Manchester City di Pep Guardiola ha sempre un sapore dolce. Specialmente se, come accaduto per il Milan, il successo porta il nome di giovani dalle belle speranze. Nel 3-2 del Diavolo sui Citizens, nella prima amichevole della tournèe in Usa dei rossoneri, i marcatori sono stati infatti Lorenzo Colombo (doppietta) e Marco Nasti. Per gli inglesi invece reti di Haaland e McAtee. Non solo buone notizie, però, per Paulo Fonseca considerato l’infortunio di Alessandro Florenzi le cui condizioni andranno valutate nei prossimi giorni.

I gol e ora l’addio: Colombo e Nasti salutano così

Chiamatelo pure Milan futuro. O almeno si spera. Certo, le prestazioni offerte dai baby rossoneri sono state confortanti anche se né per Lorenzo Colombo né per Marco Nasti ci sarà spazio nel nuovo corso del Diavolo targato Paulo Fonseca. Il primo è in partenza, con destinazione Empoli e il secondo invece troverà collocazione sul mercato da qui a qualche giorno. Intanto i due ragazzi si sono tolti un bello sfizio: mandare ko i campioni del Manchester City, anche se pure loro in versione non proprio completa.

Lo stile del nuovo Milan: costruzione dal basso e Loftus-Cheek

Più che sui nomi allora meglio concentrarsi sullo stile di gioco. Quello del Milan di Fonseca sembra già definito. Palleggio dalle retrovie, fin dentro la propria area di rigore, per attirare la pressione avversaria. Non una novità assoluta la costruzione dal basso ma un punto di partenza per ciò che sarà del team rossonero. Florenzi e Bennacer i due mediani a metà campo, con Loftus-Cheek che ha ricoperto una posizione chiave di raccordo tra il reparto di centrocampo e quello d’attacco con Colombo nelle vesti di Morata.

Le amnesie di Tomori e l’infortunio di Florenzi

Altra nota positiva tra i rossoneri è stato Chukwueze, apparso già in buona forma. Chi invece ne deve ancora fare di strada per ritrovare la condizione è Tomori, nettamente il peggiore in campo con responsabilità su entrambi i gol subiti. La brutta notizia, però, per Fonseca è quella dell’infortunio di Florenzi che ha lasciato il rettangolo di gioco dolorante e con le mani sul volto a seguito di un duro scontro con Haaland. Per il jolly milanista occorrono accertamenti per capire l’entità del problema al ginocchio destro. Le sensazioni sono negative.