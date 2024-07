Milan, Pellegatti spaventa i tifosi: il retroscena su Pavlovic e i timori su Morata

Le tempistiche e il mercato fanno impazzire i supporters rossoneri, stanchi di aspettare le mosse di Ibrahimovic: le perplessità su Emerson Royal

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Milan di Paulo Fonseca, tra campo e mercato. Dalle indicazioni che arriveranno dalla tournée americana ai nuovi innesti attesi dall’ex allenatore della Roma, che ha intenzione di rivoluzionare il reparto difensivo. Dopo Alvaro Morata, Pavlovic ed Emerson Royal sempre più vicini, ma l’opinione di Carlo Pellegatti spaventa i tifosi di fede rossonera. Il giornalista, milanista doc, ha manifestato delle perplessità sulla strategia di mercato di Ibrahimovic e Furlani.

Pellegatti spaventa i tifosi del Milan

È un Carlo Pellegatti piuttosto nervoso quello che si rivolge sui social ai tifosi del Milan, preoccupati per l’andamento del mercato rossonero, nonostante il recente acquisto di Alvaro Morata, fresco vincitore di Euro 2024. Il noto giornalista Mediaset, seguito con affetto dal popolo milanista, non ha nascosto alcune perplessità sull’imminente arrivo di Pavlovic, con un occhio al mercato delle altre big italiane. Dice la storica voce di Milan Channel a Radio rossonera: “Pavlovic? Non lo conosco, il Salisburgo non ricordo nemmeno di averlo visto giocare quindi non posso dare giudizi su giocatori che non conosco… So che il primo giocatore che il ds del Rennes Massara appena arrivato ha provato a prendere è proprio Pavlovic”.

“Sono un po’ nervoso e vi spiego – ha aggiunto Pellegatti –. Morata va benissimo, ma mi aspettavo il grande attaccante forte e giovane quest’anno. Se Dovbyk va alla Roma per 30-35 mi cadono un po’ le braccia, un centravanti comunque forte e di prospettiva… Se va per quella cifra mi chiedo perché non lo abbiamo preso noi? Un conto avessero speso 60 milioni, non avrei avuto rimpianti. Diciamo che prendiamo giocatori funzionali ma che non fanno sognare inizialmente come Pavlovic o Fofana“.

Le reazioni social dei tifosi del Milan

Sui social i tifosi del Milan iniziano a perdere la pazienza, complice l’assenza di novità dopo le tante indiscrezioni di mercato filtrate nei giorni scorsi. “Ogni giorno si dicono le stesse cose, ma di giocatori nuovi nemmeno l’ombra”, si legge sul web, con i supporters rossoneri che ora hanno bisogno di vedere volti nuovi all’interno del gruppo squadra di Paulo Fonseca. “Ormai uno strazio“, sottolinea un altro sostenitore del Diavolo, facendo riferimento alle tempistiche che stanno caratterizzando le trattative che vedono protagonisti Pavlovic ed Emerson Royal, due calciatori che non scaldano i cuori del popolo rossonero. “Ad un passo anche oggi”, aggiunge un utente, stanco di aspettare. “Basta chiacchiere, vogliamo i fatti. Siamo il Milan!”, tuona un tifoso, lanciando un segnale a Ibrahimovic e soci. La dirigenza è avvisata.

Calciomercato Milan, in arrivo Pavlovic ed Emerson Royal: Thiaw ai saluti

Rivoluzione in casa Milan, almeno per quanto concerne il reparto difensivo. Al di là di certezze come Tomori, Theo Hernandez e capitan Calabria, il club rossonero sta cercando di arricchire il pacchetto arretrato con nuove caratteristiche. Pavlovic, gigante serbo che ha già una buona esperienza internazionale, è ormai pronto a trasferirsi alla corte di Paulo Fonseca, che lo utilizzerà verosimilmente come centrale mancino e, all’occorrenza, come vice Theo. Del resto, nel Salisburgo è abituato a giocare in una linea a quattro, mentre in nazionale è solito interpretare il ruolo di braccetto sinistro. Quanto vale? 20 milioni, bonus compresi.

Non solo Pavlovic. Siamo all’alba del mese di agosto e della tournée americana che vedrà protagonista l’undici milanista, contro squadre come Manchester City, Real Madrid e Barcellona, ed ecco che diventa necessario puntellare la rosa in tempi brevi. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati alla prima giornata di campionato, lontana poco più di due settimane. Il neo tecnico del Diavolo potrà presto parlare portoghese con Emerson Royal, nazionale brasiliano in procinto di lasciare il Tottenham per accasarsi a Milanello, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Un’operazione fortemente voluta dal manager lusitano e da Zlatan Ibrahimovic, che stanno definendo in queste ore l’acquisto del 25enne esploso in Premier League.

Al passo d’addio c’è il tedesco Thiaw, reduce da un’annata caratterizzata da luci ed ombre: sulle sue tracce c’è il Newcastle, che non ha problemi di natura economica e ha intensificato il pressing in questi giorni, dopo averlo visionato nel test contro il Rapid Vienna. Un affare da circa 40 milioni di euro, che consentirebbero al Milan di pareggiare comodamente le spese in programma.

Fofana-Milan, braccio di ferro con il Monaco

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Monaco continua a fare muro per Fofana, centrocampista della nazionale francese che andrebbe ad aggiungere caratteristiche importanti alla mediana rossonera. Il Milan ha da tempo l’accordo con l’entourage del calciatore, ma la valutazione fatta dai monegaschi non convincere ed è ancora distante dall’offerta presentata dal tandem Ibra-Furlani. La trattativa potrebbe clamorosamente saltare, con il Milan che non può attendere oltre la prossima settimana.

L’alternativa è Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Il classe 2001, che si è messo in mostra nell’ultima stagione in Liga, viene valutato dagli andalusi circa 20 milioni di euro, circa 10-15 milioni in meno rispetto al mediano del Monaco. Trattativa in stato embrionale, ma il Milan sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo, nel caso in cui saltasse definitivamente Fofana. Tempo, del resto, non ce n’è più.