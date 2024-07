Fonseca e Ibra all’esame City: obiettivo Milan dominante e felicità per Morata

Il Diavolo si prepara all'amichevole contro il Manchester di Guardiola e lancia messaggi incoraggianti sul futuro. Il tecnico e lo svedese ottimisti

Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic promettono un Milan dominante. Nelle ore che precedono l’amichevole americana contro il Manchester City, il nuovo corso rossonero parte con aspettative elevate per una stagione che deve essere di rilancio dopo il secondo posto considerato poco emozionante e mai competitivo dello scorso anno. D’altra parte il tecnico portoghese è stato scelto proprio per dare un’immagine diversa del Diavolo, ancor più protagonista sul rettangolo verde.

Il nuovo calcio targato Fonseca

A Maputo dove è nato Paulo Fonseca c’è il mare ma le sue non sembrano promesse da marinaio, anche se la prima uscita col Rapid Vienna ha convinto poco. “Vi posso garantire al 100% che vedrete un Milan offensivo, che domina le partite, recupera in fretta la palla e rende orgogliosi i suoi tifosi” sono le premesse con cui l’allenatore portoghese accoglie la nuova avventura e la nuova stagione ormai pronta a cominciare. Ma le differenze rispetto all’anno scorso non riguarderanno solamente il controllo del gioco: “Difenderemo in modo diverso dalla scorsa stagione, non voglio fare confronti ma sarà diverso, in questo dobbiamo migliorare se vogliamo vincere“.

Ibra incorona Morata: vogliamo renderlo felice

A dare supporto a Paulo Fonseca, c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che si è dichiarato tredicesimo uomo in campo dopo gli 11 titolari e i tifosi, ha già individuato in Morata l’elemento chiave del nuovo corso: “Gli ho detto che il Milan è un posto ideale, quella del numero 9 è la migliore posizione che avevamo a disposizione e intorno a lui ci saranno giocatori come Pulisic, Rafa Leao, Chukwueze. Vogliamo solo renderlo felice, così renderà al meglio. Non conosco un giocatore che qui non è felice, qui devi solo concentrarti sul calcio. Noi siamo super fiduciosi e super felici, lo accogliamo a braccia aperte“.

Stasera Milan-Manchester City in amichevole

Dalle parole al campo. Stasera a mezzanotte (orario italiano) il Milan affronterà in amichevole il Manchester City di Pep Guardiola. Sarà un banco di prova già importante per capire a che punto è la programmazione della squadra rossonera. Teatro dell’evento è lo Yankee Stadium, che si trova nel distretto del Bronx a New York. Mancheranno naturalmente i nazionali, quelli che rientrano dai vari impegni in giro per il mondo ma sarà già un Diavolo competitivo considerati gli uomini in campo.

Le probabili formazioni di Milan-Manchester City

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Doyle, Mbete, Wilson-Esbrand; Phillips, Perrone; Bobb, McAtee, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Gabbia, Jimenez; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Fonseca.

Dove vedere l’amichevole in TV e in streaming

Doppia possibilità per gli utenti che vorranno assistere all’amichevole di mezzanotte tra Milan e Manchester United. Ci sono infatti sia DAZN che Sportitalia a trasmettere live l’evento. Per quanto riguarda la piattaforma streaming, occorre scaricare l’app su una smart tv compatibile o su console PlayStation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. In alternativa c’è Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre.