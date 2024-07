Fallisce il Bordeaux: lanciò Zidane e Dugarry, retroscena Milan, ricordi con Juventus e Napoli

Il club francese ha presentato i libri in tribunale e scompare dalla scena: da Adli a Ba, la storia di una società che detiene un record in Europa

Un pezzo di storia calcistica scompare: fino al 2018 giocava ancora nelle coppe europee, ha sfornato talenti assoluti e buoni giocatori, ha vinto il campionato francese per sei volte (1949-1950, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1998-1999 e 2008-2009), ha centrato l’Intertoto nel 1995, ha raggiunto l’anno dopo la finale di Coppa UEFA (unica squadra a riuscirci partendo dalla Coppa Intertoto) ma ora il Bordeaux è solo un ricordo. Il club francese ha presentato istanza di fallimento presso il Tribunale di Commercio. Solo pochi giorni era stato amministrativamente retrocesso in National 1, ovvero la terza serie francese.

L’illusione dei nuovi proprietari

Il Bordeaux d’altronde era già stato retrocesso d’ufficio due volte nel 2021 e nel 2022. Ora non c’è stato nulla da fare. Si pensava che Fenway Sports Group, gruppo americano già proprietario del Liverpool, potesse salvare lo storico club. E invece dopo intense trattative però, l’acquisto del club si è arenato e l’operazione saltata definitivamente. Chiuderà il centro sportivo anche se continueranno ad esistere le attività del settore giovanile ma al momento la decisione comporta lo scioglimento automatico dei contratti di tutti i calciatori e dello staff tecnico diretto da mister Albert Riera. Secondo la stampa francese si aggiungerebbe anche la perdita di tutti i giocatori del settore giovanile.

La gloriosa storia del Bordeaux

Le strade del Bordeaux e delle squadre italiane si sono incrociate spesso nella storia. L’ultima volta è stata la Juve ad affrontare i Girondini nella fase a gironi della Champions del 2009 ma i precedenti sono tanti. Proprio il Bordeaux fu l’avversario dei bianconeri nella semifinale di coppa Campioni dell’85: 3-0 per la Juve all’andata e spavento ma sconfitta per 2-0 al ritorno prima che la finale diventasse un incubo la notte dell’Heysel contro il Liverpool. Un bel ricordo invece lo conserva il Napoli che nella coppa Uefa dell’88-89 agli ottavi andò a vincere all’andata in Francia per 1-0 con gol di Carnevale per passare il turno poi con lo 0-0 al San Paolo nell’edizione che vinse in finale con lo Stoccarda. Anche Roma, Parma e Milan hanno affrontato il club francese in passato.

Tutti gli ex Bordeaux del Milan

Per tre volte il Milan ha anche acquistato giocatori dal Bordeaux. Ultimo in ordine di tempo l’oggetto misterioso Adli, prima ancora Ibrahim Ba e soprattutto Dugarry. Bandiera del Bordeaux, decimo per presenze (324) e miglior marcatore nelle coppe europee con 15 reti, andò al Milan nel 1996, senza però lasciare grandi ricordi. I rossoneri rimasero colpiti dalla sua doppietta che li eliminò nella coppa Uefa del ’95. Era il ritorno degli ottavi, all’andata il Diavolo aveva vinto per 2-0 ma fu travolto al Parc Lescure di Bordeaux per 3-0. Dopo il gol di Tholot, risultò decisiva la doppietta appunto di Christophe Dugarry.

Da Zidane a Cantona quanti campioni nel Bordeaux

In quel Bordeaux però giocava un altro campione ben più forte. Zinedine Zidane. Per lui quattro anni a Bordeaux dal ’92 al ’96. Sono gli anni delle prime volte, dalla doppia cifra in Ligue 1 al soprannome che si porterà dietro per tutta la carriera, “Zizou”. Glielo darà l’allenatore Courbis. Ha ancora tutti i capelli, Zidane. Diventa l’idolo di casa, vince l’Intertoto e trascina la squadra in finale di Coppa Uefa nel 1996. Poi lo passerà alla Juventus

Nel Bordeaux ha giocato anche Papin, Pallone d’Oro nel 1991. Arriva a Bordeaux dopo aver segnato a raffica con Marsiglia, Milan e Bayern Monaco. I numeri dicono 22 gol in 40 partite con i Girondini. Un altro ex serie A è passato di lì: Jeremy Menez è arrivato a Bordeaux dopo aver giocato, con alti e bassi, a Roma, Parigi e Milano. Per lui con i girondini solo una stagione, 26 presenze e 3 gol. E come dimenticare l’ex Milan Niang, che provò a rilanciarsi proprio a Bordeaux o anche l’altro ex Diavolo Gourcuff. In rossonero è stata una meteora ma si rilancia e guida il Bordeaux alla vittoria di uno storico campionato nel 2009.

Anche Cantona e Deschamps hanno giocato nel Bordeaux

Giusto segnalare che, sia pur per soli 6 mesi, anche Eric Cantona ha giocato nel Bordeaux con una media di un gol ogni 2 partite: 6 in 12 gare giocate. Era il 1989, Eric aveva 23 anni e stava studiando per diventare il campione ammirato nelle stagioni successive al Manchester United. Infine Didier Deschamps. Nel ’91 a Marsiglia è chiuso e per non perdere il posto in nazionale accetta la proposta dei girondini. Da lì in poi la sua carriera prende una piega diversa: gioca con continuità, fa benissimo e ritorna al Marsiglia.