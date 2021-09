Niang passa al Bordeaux con il "Joker"

Un trasferimento per certi versi inaspettato: l’ex Milan, Genoa e Torino Mbaye Niang cambia maglia ben oltre la fine della sessione estiva di calciomercato. Giocherà ancora in Francia, al Bordeaux allenato da Vladimir Petkovic. “FC Girondins de Bordeaux è orgogliosa di annunciare l’arrivo di Mbaye Niang. L’attaccante ha firmato un contratto di 3 anni (2 + 1 opzionale)”.

L’attaccante classe classe 1994 arriva dal Rennes, che già a febbraio lo aveva girato in prestito in Arabia Saudita, all’Al-Ahli.

Soddisfatto, il direttore sportivo del Bordeaux, Admar Lopes, ha presentato Niang parlando della sua volontà di rilancio. “Mbaye è un giocatore di talento che conosce bene la Ligue 1. È un attaccante con un profilo diverso che può portare molto alla nostra squadra dando più soluzioni al nostro allenatore. E’ un giocatore molto motivato che vuole dare un nuovo slancio alla sua carriera. Siamo felici di poter contare su Mbaye”.

Ma come è stato possibile cambiare maglia a stagione in corso? Tutto questo è stato reso possibile dal “Joker”, una regola in vigore in Francia che permette alle formazioni di Ligue 1 e Ligue 2 di ingaggiare un giocatore, uno e uno solo, da un altro club francese oltre la fine del mercato, per diversi motivi (tra cui anche quelli medici legati a grossi infortuni).

L’aspetto bizzarro della vicenda? Da nuovo giocatore del Bordeaux sfiderà proprio il Rennes nel weekend: incrocio curioso.

