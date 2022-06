Bordeaux, è tragedia sportiva: retrocesso d'ufficio in terza serie

14-06-2022 21:01

Prosegue il capitombolo del Bordeaux. Dopo la retrocessione sul campo, dalla Ligue 1 alla Ligue 2, i francesi scalano in National 1, la terza serie del calcio transalpino, per decisione della Dncg, la Commissione di controllo dei club professionistici francesi, sanzionando così il club per i gravi problemi finanziari. La Ligue de Football Professionnel (Lfp) ha reso pubblica la decisione dopo l’esame finanziario del club, di proprietà dell’uomo d’affari Gerard Lopez.

I Girondins, specifica la Lfp, posso ancora ricorrere in appello. Questa notizia arriva dopo una stagione sportiva catastrofica: il club è arrivato ultimo in Ligue 1, retrocedendo per la prima volta dopo 30 anni, dalla stagione 1991-92. Il club, che in questa ultima stagione ha avuto tra le sue file il neo rossonero Adli e l’ex Niang, nell’ultimo trentennio ha vinto nove trofei ed è stato campione di Francia ben due volte: prima nella stagione ’98/’99 e poi nel 2009.