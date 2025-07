Fair Play finanziario: Roma multata ma salva l’Europa League, Inter e Milan hanno rispettato i patti

Il club giallorosso ha sforato l’obiettivo fissato dall’accordo del 2022, ma ha evitato l’esclusione dalla coppa. Ok le milanesi, nuove sanzioni per Chelsea e Barcellona

La Roma è stata multata dall’Uefa per non aver rispettato il settlement agreement riguardante il Fair Play finanziario del 2022, tuttavia ha evitato di essere esclusa dalla prossima Europa League. La Federazione continentale ha promosso Inter e Milan per aver rispettato i patti, nuove multe per altri club tra cui Chelsea e Barcellona.

Fair Play finanziario: Roma multata ma Europa League salva

Il pericolo è scampato. La Roma ha evitato la sanzione dell’esclusione dalle coppe europee per violazione del settlement agreement con l’Uefa sul Fair Play finanziario risalente al 2022: secondo quanto comunicato dalla Federazione continentale, il club giallorosso ha sforato di poco l’obiettivo fissato dall’accordo, venendo punito con una multa di 3 milioni di euro. La partecipazione alla prossima Europa League, conquistata da Claudio Ranieri con una strepitosa rimonta nello scorso campionato, è quindi salva.

Inter e Milan, rispettato il settlement agreement

Nel suo comunicato l’Uefa ha anche promosso Inter e Milan, gli altri due club italiani che negli scorsi anni avevano siglato un settlement agreement per tornare nei parametri fissati dal Fair Play finanziario: le società milanesi sono riuscite a rispettare i patti e a restare nei paletti fissati per l’anno fiscale terminato nel 2024, così come fatto da Psg, Marsiglia, Besiktas, Trabzonspor e Aversa.

Nuove sanzioni per Chelsea e Barcellona

Tra i club “bocciati”, invece, società prestigiose come Chelsea e Barcellona, punite con multe ben più salate: 80 milioni di euro per i Blues, 60 per i catalani, oltre a limitazioni sulla registrazione di nuovi giocatori nelle liste delle competizioni Uefa. In entrambi i casi, però, nessuna sanzione esemplare, con la Uefa che ha stipulato accordi transattivi per diluire la sanzione: il Chelsea pagherà 4 rate da 20 milioni di euro, il Barça da 15 milioni. Entrambe dovranno quindi completare il pagamento entro la stagione 2028/29.

Tra le altre società sanzionate il Porto, l’Aston Villa, l’Hajduk Spalato e il Lione, che ha accettato l’esclusione automatica dalle competizioni Uefa 2025/26 in caso di conferma della retrocessione in Ligue 2 da parte della DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio francese.