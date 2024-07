La Juventus vuol soffiare Fofana al Milan, l'indiscrezione che scatena il web

L'esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, lancia la notizia di un cambio di rotta dei bianconeri dopo le difficoltà per arrivare a Koopmeiners

Succede tutto e il contrario di tutto, da sempre, sul mercato. E i colpi bassi, i dispetti e gli sgambetti tra squadre rivali sono la normalità. Ecco quindi uscir fuori la notizia che la Juventus, stanca di aspettare un ribasso su Koopmeiners, si sarebbe fiondata su Fofana, da tempo prima scelta del Milan. L’indiscrezione la lancia Paolo Paganini che scatena il web.

L’indiscrezione di Paganini su Fofana

Scrive su X/twitter l’esperto di mercato della Rai, che si trova a Montecarlo: “Sono appena uscito dal ristorante sul porto e mi hanno detto persone ben informate che su Fofana che sembrava destinato al Milan c’è stato un rilancio importante nelle ultime ore della Juventus visti gli ostacoli per arrivare a Koopmeiners. Anche Kiwior e Calafiori facevano ruoli totalmente diversi. È una notizia che mi hanno dato. Stop. Giuntoli Fofana lo seguiva dai tempi del Napoli. Dipende anche dalle cessioni”.

Paganini spiega: “Se partono l’americano Arthur e un altro centrocampista puoi prendere lo stesso Fofana, stasera torno a cena nello stesso ristorante perché ci saranno anche alcuni dirigenti del Monaco così chiedo direttamente a loro per Fofana. Tra l’altro c’è anche un altro giocatore del Monaco mi hanno detto che interessa molto la Juventus ed è stato seguito anche dall’Inter quindi stasera ci si ferma ancora a Montecarlo. Domani però si parte”.

Possibile manovra di disturbo della Juve

Sono due giocatori completamente diversi. Non capisco il nesso questa volta! Attendiamo e vediamo!” e poi: “Thiago Motta è bravo a cambiare ruoli. Vedi Kiwior vedi Calafiori. Magari non va in porto la cosa” e anche: “Azione di disturbo e basta… che ci fa la Juve con Fofana…” e ancora: “È come dire che il Milan al posto di Pavlovic prende Adeyemi praticamente”

I tifosi sui social sono scettici

C’è chi scrive: “Fofana medianaccio di rottura, cosa dovrebbe venire a fare nella Juventus di Motta?” e anche: “Ma che ostacoli ci sarebbero per Koop? Il prezzo è di 60 mln e la Juve lo sa da Gennaio, l’accordo col giocatore c’è già e l’unico tassello che mancava era ricavare un tesoretto dalle cessioni per arrivare ai 60 chiesti dall’Atalanta. Le cessioni sono arrivate e Koop si farà” e poi: “Sarebbe un ottimo acquisto anche dal punto di vista del prezzo, visto che l’Atalanta pare non voler fare sconti.”

Il web è un fiume in piena: “A mio parere nel caso non arrivasse Koop, la Juventus andrebbe su un attaccante che faccia da raccordo con il centrocampo, poiché Giuntoli “gioca” su più tavoli. Anche se fino alla fine punteranno su Koop…” e ancora: “Due profili che non c’entrano nulla tra di loro. Mi dispiace, qui è solo il Milan ad essere confuso sul mercato, non c’è spazio per altre invenzioni” e infine: “La Juve gli preferisce Thuram e poi lo prende al posto di un trequartista. Sisi, certo. Evitiamo di creare malumori nei tifosi milanisti”