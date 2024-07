Mercato, Koopmeiners tra Atalanta e Juventus: le parole dell'ad Percassi gelano i bianconeri

Il dirigente nerazzurro blinda l'olandese: la sua cessione non è nei programmi della società. Ma Giuntoli è all'opera per le cessioni dei big e prepara il rilancio.

È uno dei nomi caldi del mercato e la Juventus lo segue con interesse da mesi. Un interesse che si è fatto intensissimo una volta che il diretto interessato, Teun Koopmeiners, è uscito allo scoperto alla fine della scorsa stagione, ammettendo di aver voglia di cimentarsi in nuove esperienze. Magari in piazze più ambiziose e in società dal seguito maggiore. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo un mare chiamato Atalanta. Il club orobico non alcun bisogno di cedere uno dei suoi calciatori più rappresentativi. Un centrocampista tuttofare, col vizio del gol e dal piede raffinato. I conti dei nerazzurri sono a posto, quindi perché privarsi di Teun?

Koopmeiners alla Juve? Percassi duro in conferenza

A ribadire – una volta di più – il concetto è stato l’amministratore delegato Luca Percassi, che ha chiarito l’incedibilità dell’olandese, gelando le aspettative di Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, e degli stessi tifosi bianconeri. “L’eventuale cessione di Koopmeiners non è mai stata prevista nei programmi della società”, ha spiegato l’ad atalantino nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito alla presentazione del nuovo acquisto Godfrey. “Teun è un giocatore fondamentale per il nostro club“. Un giocatore che nell’ultima edizione della Serie A ha fatto la differenza: 12 reti in 32 apparizioni.

Perché vendere l’olandese? L’Atalanta ha i conti a posto

Insomma, un messaggio che assomiglia a una saracinesca che si chiude davanti alle velleità della Juventus, il club che più di ogni altro si è messo – almeno in Italia – sulle tracce del calciatore. Con cui ha raggiunto pure un accordo di massima, senza però aver prima definito i contorni dell’affare con l’Atalanta. Che, appunto, ha ribadito di non aver bisogno di privarsi di una delle sue punte di diamante. Né dal punto di vista tecnico, né tantomeno sotto il profilo dei conti. Quelli della Dea sono a posto. Sono quelli della Vecchia Signora, paradossalmente, a essere clamorosamente in rosso.

Il piano di Giuntoli: cedere i big in esubero e rilanciare

Il mercato ha abituato a sorprese e colpi di scena – qualche settimana fa, ad esempio, il Bologna aveva dichiarato incedibile Calafiori che ora invece ha le valigie pronte verso la Premier League – e non è da escludere che, dietro le parole di Percassi, possa celarsi un messaggio “trasversale” alla Juve. Del senso: a queste condizioni Koopmeiners non si muove, ma in caso di consistente rilancio se ne potrebbe discutere. Per rilanciare, però, la Juventus ha bisogno di far cassa. Solo con un’offerta da capogiro, magari, la posizione dell’Atalanta potrebbe ammorbidirsi. Un’offerta figlia delle cessioni che, inevitabilmente, il club bianconero dovrà provare a perfezionare a breve.