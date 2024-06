L’Atalanta pensa da big col magnate Turakhia: serie tv, accordo con Nike e Zaniolo da regalare a Gasperini

L’imprenditore indiano entrato nel club vuole produrre un documentario sull’ascesa dei nerazzurri culminata con la vittoria in Europa League: una mossa per trasformare l’appeal della Dea

Da rivelazione a big del calcio europeo: è questo il salto che l’Atalanta vuole compiere nella prossima stagione, aiutata dall’ingresso in società di Divyank Turakhia, imprenditore indiano che vuole girare una serie tv sui nerazzurri e portare Nike come sponsor tecnico. Mosse che permetterebbero alla Dea di disporre anche delle risorse per arrivare a Zaniolo.

Atalanta, salto di qualità col magnate indiano Turakhia

L’Europa League non basta. Potremmo sintetizzare così le ambizioni dell’Atalanta, che dopo aver vinto il suo primo trofeo internazionale punta ad un ulteriore salto di qualità grazie alla ventata di energia (anche economica) portata nel club dall’ingresso di Divyank Turakhia. Si tratta di un imprenditore di Mumbai che per circa 70 milioni di euro ha rilevato una parte delle azioni di Stephen Pagliuca, detentore del 55% de La Dea Srl, la holding che controlla l’86% delle quote dell’Atalanta.

Dalla lotta salvezza all’Europa: una serie tv sull’Atalanta

Un’operazione condotta da Turakhia nella scorsa primavera, prima della finale di Europa League vinta dall’Atalanta, partita che potrebbe essere inserita nell’ultima puntata della serie tv che l’imprenditore indiano sta progettando. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, Turakhia vuole trasformare l’immagine della Dea, rendendola un brand globale, e ritiene la realizzazione di una serie tv in stile docu-film la via migliore per raggiungere il suo obiettivo: d’altra parte quale favola migliore offre il calcio che la trasformazione di un club di provincia, spesso sull’ascensore tra A e B, in una realtà capace di qualificarsi alla Champions League e poi vincere una coppa europea?

Atalanta e il passaggio da Joma a Nike

Ma Turakhia ha anche altri piani nel suo progetto di trasformazione dell’Atalanta in brand internazionale. Tra questi, il passaggio dallo sponsor tecnico Joma a un colosso dell’abbigliamento sportivo come Nike, più conosciuto sul mercato globale e in particolare su quello asiatico. Mosse che permetterebbero alla Dea di aumentare il fatturato e disporre anche di una maggiore forza economica sul calciomercato.

Atalanta, la richiesta del Galatasaray per Zaniolo

Prevedendo una crescita del genere, l’Atalanta non avrebbe difficoltà a mettere sotto contratto anche Nicolò Zaniolo, il cui cartellino attualmente appartiene al Galatasaray. Il club di Istanbul chiede 2 milioni per il prestito oneroso e almeno 18 per il riscatto, in un’operazione piuttosto impegnativa per la Dea, reduce dall’esborso per il riscatto di De Ketelaere dal Milan. Ma se i piani di Turakhia andranno in porto, un affare del genere potrebbe divenire di ordinaria amministrazione per il club nerazzurro.