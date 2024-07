Paganini rivela futuro Koopmeiners e Chiesa, aneddoto su Motta allo Spezia ESCLUSIVA

L’esperto di calciomercato della Rai, dopo il successo di Dribbling Europei, anticipa le mosse delle big e le destinazioni di Osimhen, Fofana e Todibo

Spezzino doc (da ragazzo ha giocato nelle giovanili del club ligure), amante del mare e delle barche, uomo mercato di RaiSport e volto televisivo di Calcio Totale ma non solo. Paolo Paganini è reduce dalla conduzione di Dribbling Europei, il format di approfondimento di Euro 2024 andato in onda ogni giorno su Rai 2 dalle 13:30 con un fisso parterre de roi e lo staff di curatori Fabrizio Failla e Paolo Ciorri. Un programma che è diventato un punto di riferimento per gli appassionati sportivi con ottimi risultati di ascolti ma il grande amore di Paganini è il mercato. E, proprio sul calciomercato in esclusiva per Virgilio Sport Paolo Paganini rivela retroscena sulle trattative definite, in dirittura d’arrivo e quelle sfumate.

Su Osimhen al PSG siamo in dirittura d’arrivo?

“E’ forte il ritorno del club di Parigi che è pronto a versare 100 milioni – e non 130 della clausola- per ‘attenuare’ il danno d’immagine che ha avuto con l’addio gratis di Mbappé. La destinazione più probabile per Osimhen è il PSG anche perché lì c’è il direttore sportivo Campos che già lo conosce bene. I sondaggi e tentativi da parte del Chelsea e Liverpool non sono proseguiti, ad oggi il PSG è avanti su tutti e il Napoli ha intenzione di fare plusvalenza sulla cifra d’acquisto iniziale”.

Trattative prossime alla chiusura quali possono essere?

“Dipende innanzitutto da quando Osimhen lascerà definitivamente il Napoli, a quel punto si scatenerà l’effetto domino che già porterebbe Lukaku in azzurro. Inoltre, Koopmeiners è vicino alla chiusura con la Juventus. Rabiot al Milan, invece, resta al momento solo una possibilità in quanto il giocatore francese ha un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione. La madre del calciatore, Veronique, è sempre stata molto ‘tosta’ nelle trattative con i club”.

Quali potrebbero essere gli altri nomi di calciatori in arrivo al Milan, dopo la chiusura di Morata?

“Samardzic è il nome più caldo al momento per il centrocampo rossonero, dopo che un anno fa è fallita la trattativa con l’Inter. Difficile, invece, per i rossoneri arrivare a Fofana del Monaco che ha alzato molto l’asticella della cifra economica richiesta. Per quanto riguarda la Juventus, Todibo è prossimo all’arrivo. La Roma resta forte su Soulé”

Su Gudmundsson all’Inter c’è speranza?

“E’ il desiderio di mercato di molti club ma in questo momento la denuncia a suo carico per molestie non ha fatto altro che frenare un po’ la trattativa con l’Inter. Sul calciatore è sempre vivo l’interesse anche della Fiorentina”.

Quale sarà il futuro di Chiesa?

“Credo che il suo procuratore Ramadani stia provando a ‘piazzare’ il calciatore all’estero, in caso contrario è possibile anche che vada al Napoli allo stato dei fatti. Qualora andasse via Kvaratskhelia, la società dei partenopei è pronta a puntare forte su Chiesa ma attualmente c’è ancora distanza tra domanda e offerta”.

Gyokeres al Napoli è fattibile?

“Nel momento in cui il Napoli venda Osimhen e qualora lasci anche Kvara gli azzurri avrebbero un tesoretto da investire sull’attaccante greco oggetto di desiderio di mezza europa.”

Quale è il suo giudizio sulla nuova Juventus targata Giuntoli-Motta?

“E’ molto positivo, conosco bene sia Giuntoli che Motta e ricordo quando l’attuale tecnico bianconero era allo Spezia e fu capace di un miracolo sportivo ottenendo la salvezza a fine stagione nonostante fosse stato praticamente ‘già esonerato’ e con il mercato bloccato per sentenza della FIFA. Da Bologna in poi si è rilanciato ulteriormente e ora alla Juventus valorizzerà tanto i giovani del progetto. Vedo bene anche il Napoli di Conte.”

Quali sono le trattative che sembravano fatte e poi sfumate all’ultimo in quest’ultima sessione di mercato?

“C’è l’esempio di Gudmundsson: la Fiorentina aveva offerto 22 milioni al Genoa ma i grifoni rifiutarono alla fine l’offerta per non privarsi di un altro giocatore importante dopo Dragusin. Ad oggi, invece, la trattativa Calafiori-Juventus è sfumata con l’inserimento dell’Arsenal.

Ci racconti i retroscena del successo di Dribbling

“Esperienza straordinaria! Il successo è stato il lavoro di squadra, ognuno ha dato un contributo fondamentale al programma e questo ci ha concesso di attestarci sempre attorno al 6%, su Rai 2 ed in contrasto al TG1, nonostante l’Italia sia stata eliminata ad Euro 2024. Ho riscoperto il piacere di lavorare con un amico e collega fantastico quale Fabrizio Failla e ho ritrovato Paolo Ciotti. Opinionisti e registi sono stati impeccabili ed anche il regista Giampaolo Salomone è stata una figura fondamentale per il contributo che ci ha fornito tra collegamenti e dirette dalla Germania con conferenze stampa ed alto. Ammetto che non è stato facile andare in onda ogni giorno e con l’uscita degli Azzurri: siamo stati ‘costretti’ a cambiare format per tre volte nel corso del mese ed abbiamo avuto ospiti illustri in collegamento quali Donadoni, Sacchi, Vincenzo Montella, Ravanelli ed altri personaggi sportivi come Pierpaolo Marino. In due riunioni impostavamo il lavoro che avremmo dovuto fare il giorno prima per il giorno dopo con briefing finale pre-trasmissione .”