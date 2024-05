Euro2024, Rai in prima fila: tornano Dribbling e Notti Europee, gli speciali, chi seguirà l’Italia, telecronisti e talent

A meno di un mese dalla kermesse in Germania, lo sforzo della tv di Stato per la manifestazione: programmi, inviati e gli appuntamenti quotidiani

Fu tutto perfetto nell’estate italiana del 2021: dal ritorno di ‘Notti magiche’ di Gianna Nannini, che rifece da colonna sonora alla conquista degli Azzurri dell’Europeo a Wembley, agli ascolti televisivi con 19 milioni di telespettatori incollati davanti lo schermo con punte di share impressionanti. E dopo il successo della RAI nel racconto di Euro 2020, si cercherà ora di fare il bis: dal 14 giugno al 14 luglio il palinsesto sportivo di RaiSport per Euro 2024 aumenterà le ore di programmazione. 31 saranno le partite trasmesse in diretta tra Rai 1 (quelle serali) e Rai 2 (quelle pomeridiane). Ma, ad accompagnare l’inizio e la fine delle partite, ci sarà un nutrito pacchetto di trasmissioni sportive: torna Dribbling Europei che partirà – come tre anni fa – tutti i giorni subito dopo il TG2 dell’ora di pranzo: dalle 13:30 alle 14:00. No-stop anche per Paola Ferrari che – reduce dal positivo ritorno a ’90esimo minuto’ – accompagnerà, con Marco Mazzocchi, i telespettatori in tutti i post gara con ‘Notti Europee’. Tutte le info e la squadra di giornalisti e talent che seguirà la Nazionale italiana.

Euro 2024, il palinsesto sportivo RAI: Dribbling e Notti Europee

Un grande ritorno, quello di Dribbling Europei, che aprirà il racconto della giornata sportiva degli Azzurri con le notizie più importanti notizie dalla Germania: subito dopo il TG2 partirà il noto programma – reduce da ascolti record nell’ultima edizione nel 2021 – che dalle 13,30 alle 14 su RAI 2 vedrà la conduzione di Paolo Paganini. A capo del progetto torna la cura di Fabrizio Failla che, con Paolo Ciotti, avrà in collegamento gli inviati ad Euro 2024; servizi sportivi, esclusive, conferenze stampa, opinionisti in studio tra ex calciatori ed allenatori e personaggi televisivi noti arricchiranno ulteriormente il programma che nel 2021 registrò record di ascolti.

Per tutti i post gara, dalle 23:10 alle 24:45 andrà in onda “Notti europee”. Il conduttore sarà Marco Mazzocchi con Paola Ferrari; la cura e il coordinamento saranno di Alessandro Forti che proporrà tutte le immagini della partita con il riassunto dei momenti salienti della giornata sportiva e le interviste in esclusiva.

Euro 2024, dove vedere le partite sui canali RAI

Le partite in diretta saranno in totale 31. Le 9 gare pomeridiane andranno in onda su RAI 2 alle 18:00 con i collegamenti dallo studio che inizieranno dalle 17:05 (pre) e dalle 20:00 alle 20:30 (per il post). La conduttrice sarà Francesca Spaziani Testa. Cura e coordinamento saranno di Paola Arcaro.

Le altre 22 gare serali andranno in onda alle 21:00 su RAI 1 con studio dalle 20,35 (subito dopo consueto TG1 vespertino) fino alle 23:10. I conduttori saranno Simona Rolandi e Marco Lollobrigida. Cura e coordinamento saranno di Paola Arcaro. A seguire inizierà “Notti europee” che accompagnerà i telespettatori fino a notte fonda.

Euro 2024, i telecronisti di RAI SPORT alla kermesse

Alberto Rimedio sarà il telecronista delle partite dell’Italia anche ad Euro 2024, in aggiunta curerà servizi, interviste e sarà opinionista nei collegamenti. Gli altri telecronisti saranno Stefano Bizzotto, Luca de Capitani e Dario Di Gennaro. Da definire i 4 talent, non dovrebbero mancare Adani e Antonio Di Gennaro.

Confermata anche Tiziana Alla come bordocampista delle partite dell’Italia con servizi, interviste e collegamenti in diretta.

Euro 2024, la squadra di RaiSport in Germania

Chi seguirà l’Italia in Germania? Il Team leader sulla Nazionale sarà Alessandro Antinelli: responsabile del gruppo conduttore del pre e post partita degli azzurri. Confermata anche Annalisa Bartoli che sarà la responsabile di tutto il coordinamento delle partite dell’Italia, coordinamento di ‘Diretta Azzurra’, coordinamento dei collegamenti con tutte le trasmissioni di RAISPORT. Infine, Aurelio Capaldi sarà il supervisore di tutta l’attività in Germania. Anche Fabrizio Tumbarello e Andrea Riscassi saranno inviati sul posto all’evento.

